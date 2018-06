La opinión zonal de Fernando Fernández: “Hace falta una renovación”

El arranque del Mundial sorpendió a muchos. Se vio que los equipos ‘‘chicos’’ suplieron la falta de jerarquía y nombres con lo físico, la marca y la agresividad. Hacen planteos inteligentes, juegan de contra y los equipos grandes tienen falencias defensivas. Esos errores quedaron expuestos, sobre todo en la primera fecha. Los candidatos han sufrido bastante y no tuvieron claridad en los metros finales.

Pero las selecciones importantes van ganando en confianza y eso hace que se vaya notando más la calidad de las individualidades. Ya en la segunda fecha fueron más contundentes y se entusiasmaron. Donde tienen una chance, te pueden convertir. Va a ser complicado para las selecciones de menos renombre poder clasificar. La historia marca que los que llegan lejos son más o menos los mismos, espero que esta vez no sea así.

En cuanto a Argentina estoy preocupado y a la vez dolido. Me parece que se tiene que decir lo que pasa: los jugadores juegan con la ilusión de la gente. Como en cada Mundial, mucha gente se endeudó para ir hasta Rusia. Es lejos e implica un esfuerzo muy grande. Ilusionan a toda una sociedad y la realidad es que este plantel, que es el mismo de los últimos años, es el que maneja el vestuario.

No por algo pasaron tres técnicos de un Mundial a otro. Es preocupante que esto pase con semejante selección. Deberíamos estar en otro orden en cuanto a lo que es AFA, lo futbolístico, el cuerpo técnico y demás. Es hora de hacer un cambio importante en la selección Argentina, porque la gente se entusiasma, pero algo pasa porque se van y llegan entrenadores y las cosas no cambian.

Llegar a una final es muy difícil y meritorio. Lo mismo con las Copas América. Pero todo el país espere que se ganen cosas importantes. Nos entusiasmamos demasiado y hay muchas internas y por algo las cosas no nos salen.

Como todo argentino quiero que el equipo llegue lejos, pero me parece que nos entusiasmamos demasiado. Hace varios años que eso no pasa y los motivos, me parece, están claros. Acá hace falta una renovación desde todo punto de vista.