La Opinión zonal: “Es el partido para que aparezca Messi”

Esta vez no llegamos como candidatos al Mundial, aunque nunca imaginé todo lo que pasó después de los partidos con Islandia y Croacia, como tampoco las necesidades que tenemos en la última fecha de la etapa de grupos, pero estoy convencido que si zafamos podemos fortalecernos y pelear por el título.

Todo se complicó más de la cuenta, primero por el empate en el debut. Empezamos ganando, nos igualaron, el penal errado de Messi, y después la goleada de Croacia sacó a relucir un montón de cosas que le hacen muy mal al fútbol argentino.

No soy el más entendido en el fútbol, pero me apasiona este deporte y no puedo creer algunas cosas que pasaron.

Como una de las potencias del fútbol, vamos a superar la etapa de grupos y después puede ser otra cosa.

Por suerte, por lo que estuve viendo y leyendo, parece que todo se tranquilizó y los jugadores están listos para afrontar un partido que puede ser una bisagra en la historia de muchos de los que integran la selección argentina.

Le sigo teniendo mucha confianza a esta selección, si bien por lo que mostramos hasta ahora estamos lejos de un España o Bélgica, cómo no ilusionarse con que se despierte Messi, que aparezcan sus socios y que todo cambie.

Ojalá ataje Franco Armani para que el equipo tenga seguridad y afrontar este partido con Nigeria bien afirmados desde atrás.

Nos podría dar mucha seguridad en el resto de las lineas si es que ataja Armani.

Es más, creo que es el partido para que aparezca Messi, porque lo necesita la selección y también porque se lo merece como gran futbolista.

El 10 se debe un partido como el que jugó con Ecuador en la última fecha de las eliminatorias, que nos dio el pasaporte para Rusia, también se merece lucirse en el Mundial. Ese día mostró todo lo que vale y quedó demostrado lo que aporta a la selección.

No vamos a descubrir ahora lo que es Messi en el fútbol, por más que lo defiendo y me encanta como juega, necesita brillar en el Mundial. Todavía puede, está a tiempo.