Maradona, picante: “El problema de Argentina es Sampaoli”

Diego insistió al deslizar que “el problema de Argentina es el que los guía, el que les mete en la cabecita lo que tienen que hacer en la cancha. Porque si el técnico no está claro en sus conceptos, los jugadores no pueden hacer milagros”. Al mismo tiempo, criticó la idea del DT: “Leí que va a jugar 2-3-3-2... ¡Es un disparate! Así se jugaba en 1930, no ahora”.

Que Jorge Sampaoli no es del agrado de Maradona es vox populi . Diego aprovecha cada ocasión que tiene para mostrar su descontento con la elección del DT de la Selección , y su presentación como presidente del Dynamo de Brest no fue la excepción.

¿Qué más dijo el 10?

“Messi no necesita la Copa del Mundo para ser un fenómeno. Es un fenómeno con o sin Copa del Mundo. Esto lo digo como que hace 40 años que estoy dentro del fútbol”.

“Tengo muchas dudas. Y ojalá le vaya bien ya en la primera fase. Nos toca Islandia, Nigeria y Croacia. Y no es fácil...”.

“Es una Selección que no tiene experiencia, que no tiene un líder, que no tiene un esquema de juego. Me parece que estamos arriesgando mucho prestigio, que nosotros ganamos y lo estamos tirando por la borda”.