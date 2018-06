Once definido, pero no confirmado

Cada vez falta menos para el decisivo partido que jugarán Argentina y Croacia, por la segunda fecha del Grupo D del Mundial. El técnico Jorge Sampaoli sigue sin confirmar el once titular, aunque se descuenta que no habrá sorpresas. Meza estará de movida.

Los once que irán de movida están definidos, pero el entrenador no lo confirmó. No se esperan sorpresas.

Igual, hasta una hora antes del partido, que comenzará a las as 15 y se jugará en el Nizhny Novgorod Stadium, el entrenador puede realizar cambios.

Por ahora, Gabriel Mercado ingresará en lugar de Marcos Rojo para conformar la línea de tres en el fondo. Enzo Pérez reemplazará a Lucas Biglia y Marcos Acuña ir por Ángel Di María.

Sorprende la ausencia de Pavón, quien estuvo entre los titulares en las últimas prácticas y finalmente irá al banco.

El equipo alista con Wilfredo Caballero; Mercado, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Eduardo Salvio, Javier Mascherano, Pérez, Acuña; Lionel Messi, Maxi Meza y Sergio Agüero. ​