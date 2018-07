Opinión Mundial: Alicia Reina

Tengo que dejar en claro que no entiendo mucho de fútbol, que puedo opinar mejor en otros deportes, por caso el automovilismo o el rugby, pero soy una fanática más de nuestra selección argentina. La quiero ver como protagonista en una Copa América, una eliminatoria o un Mundial, como en este de Rusia. No descubro nada con afirmar que todo salió mal y como todo simpatizante esperaba más.

La verdad, es que no imaginaba que Argentina se volviera tan pronto de Rusia, aunque no fue el único de los grandes que no rindió como se esperaba en un Mundial que entregó muchas sorpresas.

En la previa, por más que se que no jugaron amistosos, me imaginaba a nuestra selección avanzando un poco más, pero es evidente, por lo que leo y escuchó, que esta terminando un Mundial que entregó muchas sorpresas.

Alemania, que no pasó la primera ronda; Argentina, en octavos de final, y Brasil, en cuartos, candidatos en cualquier Mundial, quedaron afuera.

En relación con nuestra selección argentina, por más que contó con Lionel Messi y muchas otras figuras que se lucen en Europa, está claro que faltó trabajo y juego de equipo.

En eso tuvo mucho que ver el entrenador Jorge Sampaoli, quien desde que asumió nunca pudo encontrar un equipo y fue uno de los responsables de los pobres resultados en Rusia.