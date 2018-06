Pizzi sigue como entrenador de Arabia Saudita

El vicepresidente de la Federación Saudí de Fútbol, Nawaf al Temyat, afirmó hoy que el técnico de la selección de fútbol de ese país, el argentino Juan A. Pizzi, es el “responsable de la derrota frente a Rusia” por el grupo A, aunque por el momento “su continuidad no se va a discutir en público”.

En un vídeo difundido a través de la página web de la federación, el dirigente saudí aseguró que los “halcones verdes” no fueron reconocibles frente a Rusia y que lo sucedido en el estadio Luznihki debe servir de lección para el partido con Uruguay.

“Perdimos nuestro estilo. Les permitimos a ellos que impusieran el suyo, que es diferente al nuestro, y que es más físico. La posesión no sirvió. Es un tema técnico debe ser discutido. No hubo la cooperación que se hubiese esperado”, afirmó el dirigente, ex futbolista saudí que vistió la camiseta del Al Hilal.

“El entrenador es el responsable técnico de la derrota del equipo. Pero todo el mundo sabe que nosotros no discutimos ante los medios las decisiones que toma el entrenador durante el partido y las adoptadas antes”, agregó Al Teymat.

El ex jugador disputó con su seleccionado cinco partidos en tres mundiales y sumó a su palmarés la elección de mejor jugador de Asia en el año 2000, aunque una serie de lesiones marcaron su retiro.

“No debemos olvidar lo que pasó y el dolor de lo que nos produjo, pero esto debe ser discutido de una manera apropiada que se refleje en los jugadores, en los funcionarios y en la selección”, concluyó.

Pizzi fue contratado a finales de noviembre en reemplazo de su compatriota Edgardo Bauza, quien había logrado llevar brillantemente a los “halcones verdes” a su quinto mundial como primeros del Grupo A asiático.

Antes, Pizzi fue técnico del seleccionado de Chile que ganó en 2016 la Copa América Centenario jugada en los Estados Unidos tras haber superado en la final a la Argentina en definición por penales.

Pizzi, como entrenador de Chile, no pudo clasificarse para el Mundial de Rusia, y tomó al equipo árabe para jugar la Copa del Mundo, en la que debutó con una goleada de 5-0 en contra ante el anfitrión en el Grupo A, que completan Uruguay y Egipto.