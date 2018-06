Roja mi alma, Rojo mi corazón

Versión libre de

un sueño de pibes

Lunes 25, Bronnitsy

“Se lo dije a Éver y a Ota: voy a meter un gol. Los dos me miraron y les vi una media sonrisa. Si no sabés que si vas a ser titular, me dijeron. Era verdad. Taglia se ganó en buena ley la banda izquierda y de zaguero central no la estoy pasando bien. Con Islandia la sufrí y me tocó salir. Uno no duerme bien cuando pasan estas cosas. Andaba medio bajoneado, pero Gaby Mercado me recordó aquello que habíamos soñado juntos en Estudiantes cuando éramos pibes. Además Sampa me dijo que iba entre los once.

Martes 26, San Petersburgo

“Subí al área... me grita Masche. No puedo creer que nos estamos quedando afuera... Cuando miro que Pavón se la da a Gaby, me metó en el área con el Kun y el Pipa. La pelota me viene derechita y le doy de una. La veo entrar y corro como loco, no sabía qué hacer. Se me cruzaron mil cosas, pero la primera de todas fue aquel sueño que teníamos con Gaby. Era éste... Cuando nos abrazamos, la verdad no nos queríamos despertar”.