Según Maradona, la eliminación fue “la crónica de una muerte anunciada”

Estuvo presente en todos los partidos de la Albiceleste y se lo vio triste después de la derrota ante Francia. Diego Maradona fue uno de los grandes protagonistas de este Mundial, acompañando siempre a la Selección, y sufrió en carne propia la eliminación al igual que todos los hinchas.

Luego del partido, Diego habló al respecto y afirmó que “me siento mal por otro Mundial que pasa y que Argentina no logra tener un equipo consistente. Pero ya se veía desde la formación, desde que salimos de Moscú que se supo que Pavón, Messi y Di María eran los que debían ir a atacar a la defensa francesa. Si, saben crear juego, pero no son delanteros”.

Además, Maradona agregó que “veníamos a ver la crónica de una muerte anunciada. Y era verdad, porque Argentina sin querer salió a atacar a Francia y cometió el error de dejarle mucho espacio a Mbappé”.

En cuanto al análisis de juego de la Selección, el 10 explicó que “no sabemos atacar, nosotros no sabemos qué hacer cuando tenemos la pelota y los franceses, todo lo contrario, tienen variantes, tienen salidas de contragolpe, tienen entrada por derecha... Me parece que esto Argentina no lo tuvo nunca”.