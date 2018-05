Selección: Sólo falta que se sume Meza para que la lista de los 23 esté completa

“Tengo la ilusión de hacer un gran Mundial. Estoy feliz por esta convocatoria, la tomo como un nuevo desafío”. Así fueron las primeras palabras de Gonzalo Higuaín, apenas arribó al país para sumarse a los trabajos del seleccionado argentino.

El delantero no fue el único que se sumó ayer al plantel en Ezeiza, ya que también lo hicieron otros tres futbolistas que se desempeñan en Europa, Federico Fazio (Roma), Ángel Di María (PSG) y Ever Banega (Sevilla), más el arquero de River Franco Armani, quien jugó antenoche el partido de Copa Libertadores frente al Flamengo.

Con ello, el único que falta incorporarse para completar el plantel de los 23 que irán a Rusia es el volante ofensivo Maximiliano Meza, quien anoche jugó para Independiente ante el Deportivo Lara por la Libertadores.

El Pipita Higuaín recordó la eliminación de la Juventus de la Champions a manos del Real Madrid (con un polémico penal que generó muchísimas críticas) y le dedicó unas palabras a “Chiquito” Romero.

“Tuvimos un gran año con la Juve, lástima ese penal sobre el final... Me enteré lo sucedido con Romero, siento una pena muy grande porque se trata de un compañero que estuvo muchos años con nosotros, así que me gustaría verlo y darle un abrazo”, expresó el goleador.

En la práctica, el más buscado no fue Higuaín ni tampoco Lionel Messi, sino el arquero riverplatense Armani, quien se vistió por primera vez en su carrera con la ropa de entrenamiento con los colores celeste y blanco.

La vida deportiva del arquero dio un vuelco en los últimos cinco meses. Su breve estadía en River no le impidió ser figura clave de su equipo, donde tuvo números arrolladores: apenas recibió un gol en sus últimos 11 partidos y mantuvo la valla invicta en 13 de 21 encuentros.

Armani no olvidará fácilmente el 24 de mayo de 2018. De hecho, no sólo conoció a Messi sino que además se vio por primera vez en su carrera a quien será su competidor de cara al debut: Wilfredo Caballero. Hace algunos días, Willy había dicho: “No lo conozco en persona, pero miré algún partido suyo. Lo está haciendo bien. Soy amigo de Germán Lux y me habló de él”.

Por su parte Franco tuvo palabras de aliento para Chiquito Romero: “Uno se pone en el lugar de él y lo único que le puedo decir es mandarle mucha fuerza y recuperación”.