Sin hacer declaraciones, Sampaoli y Tapia llegaron al país

¿Seguirá Sampaoli?

“Banco a Sampaoli aunque no pase la primera ronda del Mundial”, eso expresó Claudio Chiqui Tapia hace poco menos de un año.

El encantamiento del titular de la AFA con el DT de la selección argentina se desvaneció por completo después del Mundial. Ahora Tapia y Daniel Angelici , titular de Boca y vice de AFA, deberán analizar la continuidad o no del casildense.

Ayer el Tigre Gareca no confirmó su continuidad en Perú y sonaba como uno de los candidatos a ocupar el banco de la selección. Maradona también se autopostuló al afirmar: “Volvería si me llaman, y sería gratuitamente. No pediría nada a cambio”.