Una argentina entre las cuatro primeras mujeres comentaristas en un Mundial

Ejemplo de eso fue el posteo del ex capitán de la selección de Inglaterra John Terry, que causó revuelo durante la transmisión de Sparks en el duelo entre Portugal y Marruecos. Subió a su perfil de Instagram un video de la pantalla de su televisor y la leyenda: “Teniendo que ver este partido sin volumen”. Más tarde Terry borró la publicación y aclaró que no había audio en su casa cuando regresó de las Maldivas.

“Me tomó 10 años, es decepcionante que tomara tanto tiempo”, dijo Vila sobre su logro. “Fue agotador, injusto e ingrato... no debiera ser así, pero me hizo fuerte para seguir aprendiendo y mejorar en mi trabajo. Hoy estoy mejor plantada para lo que venga”.

Está claro que las mujeres han tenido un camino difícil para ganarse un lugar central en las transmisiones deportivas de televisión, más allá del típico rol de anfitrionas de estudio o de periodistas de cancha.

Newmann, quien trabaja para ZDF desde 1999, fue blanco de críticas en redes sociales durante la Eurocopa 2016 y otra vez en este año.

Wagner, mediocampista del seleccionado estadounidense entre 1998 y 2008, fue analista de partidos para Fox en el mundial femenino de 2015 y participó de 10 de las 48 trasmisiones de la fase de grupos este año desde Los Angeles, en dupla con el relator escocés Derek Rae.

“No fue que me propuse terminar comentando un partido masculino en la Copa del Mundo, pero mi camino me ha llevado hasta aquí y estoy extremadamente orgullosa de ello”, dijo Wagner. “Espero poder demostrar que esto se trata de mi esfuerzo, mi trabajo, mi pasión, mi compromiso y mi amor por el juego y no por ser la primera mujer”.