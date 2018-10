Cartas bomba: Interceptaron envíos a Robert De Niro y al exvicepresidente Biden

La policía interceptó ayer paquetes sospechosos dirigidos al actor Robert DeNiro y al ex vicepresidente Joe Biden, y fuentes policiales dijeron que eran explosivos rudimentarios, parecidos a los enviados al ex presidente Barack Obama, a Hillary Clinton y a CNN, entre otras personalidades opositoras al presidente Donald Trump.

Exámenes de rayos X determinaron que el paquete en Manhattan dirigido a DeNiro contenía un dispositivo parecido a los enviados a otros dirigentes demócratas o entidades que se oponen a la presidencia de Trump.

Una fuente oficial, que pidió permanecer anónima, dijo que dos paquetes similares dirigidos a Biden fueron interceptados en Delaware, uno en New Castle, y luego uno en Wilmington.

Los paquetes están siendo descubiertos en momentos en que aumentan las tensiones políticas en el país y poco antes de unas cruciales elecciones legislativas.

El día anterior se habían descubierto paquetes con explosivos dirigidos al ex presidente Obama, a Hillary Clinton y a CNN, entre otras figuras. Los paquetes fueron interceptados en Nueva York, Washington, D.C., Florida y California. Ninguno de los artefactos detonó y nadie resultó lesionado. Persiste el misterio sobre los dispositivos, por ejemplo cómo fueron enviados y por qué no detonaron. Las autoridades no han dicho nada sobre sospechosos o sus posibles motivos. Las evidencias apuntan solo a que posiblemente se usó el mismo modus operandi: paquetes en sobre de manila con personas o entidades críticas del gobierno como destinatarios.

Algunos fueron interceptados en centros de procesamiento postal.

El jueves el alcalde de Nueva York Bill DeBlasio dijo que “obviamente es un intento de aterrar a la gente políticamente, de atacar a gente por sus opiniones políticas”.

DeNiro, en la ceremonia de los Premios Tony este año, usó una vulgaridad para dirigirse a Trump y le ha pedido disculpas a los canadienses “por la conducta idiota de mi presidente”.

Biden también ha criticado a Trump y la semana pasada dijo que el presidente “probablemente ni sabe lo que hace”, y le acusó de apoyar a dictadores.

Los blancos de las bombas fueron algunas de las personalidades criticadas con mayor frecuencia por Trump, quien todavía ataca a Clinton en sus actos mientras sus seguidores corean, “que la encierren”, a pesar de que la derrotó electoralmente hace casi dos años y ella prácticamente ha abandonado la escena política. Trump también suele destacar a CNN en sus diatribas contra los medios que según él propalan “noticias falsas”.

El jueves, sin mencionar directamente las bombas, Trump le echó la culpa a la prensa por “la ira”.

“Gran parte de la Ira que vemos en nuestra sociedad se debe a las noticias intencionalmente falsas e inexactas propagadas por la Prensa Tradicional lo que llamo Noticias Falsas”, escribió el presidente en un tuit matutino.

“Ha empeorado tanto y se ha vuelto tan odioso que ni se puede describir. La Prensa Tradicional tiene que rectificar íY PRONTO!”

Horas antes Trump bajó los decibeles en un acto en Wisconsin el miércoles por la noche.

“Llevémonos bien”, dijo. “Y ya que estamos, ¿ven que me porto bien esta noche? ¿Alguna vez vieron algo parecido?”.

Los atentados desplazaron otras noticias en una temporada política tensa que podría llevar a un Congreso con nuevas mayorías y servir de referendo sobre los dos primeros años de la presidencia de Trump. Los hechos probablemente acentuarán los temores de violencia mortífera en momentos de enfrentamientos enconados entre los partidos por temas como la inmigración, la Corte Suprema y el trato a las mujeres.