Hungría se endurece con los inmigrantes

Mientras la mayoría de los países europeos busca afanosamente una respuesta a la afluencia de nuevos migrantes, la Hungría del primer ministro nacional-soberanista Viktor Orban ajusta más las clavijas: aprobó un paquete de leyes que penalizan a quienes los ayuden.

La Comisión Europea anunció un plan para dar solución momentánea a los inmigrantes rescatados en el mar a lo largo de la ruta del Mediterráneo central. La propuesta consisten en el arribo de estos a “plataformas regionales” especiales, centros administrados por la ONU en colaboración con la Unión Europea en territorio africano.

Pero Hungría se desmarcó ayer: como prometió Orban antes de su cómoda reelección para un tercer mandato consecutivo en abril, el Parlamento húngaro adoptó por aplastante mayoría de 160 votos a favor y 18 en contra un conjunto de leyes denominado “Stop-Soros”, a pesar de las reservas de organizaciones de defensa de los derechos humanos.

La nueva legislación, instituye en particular una pena que alcanza hasta a un año de prisión a toda persona que brinde asistencia a alguien que haya entrado ilegalmente en Hungría desde un país que no integre el espacio de Schengen, si la vida del mismo no corre peligro.

“Stop-Soros” es en alusión al multimillonario y financiero estadounidense de origen húngaro George Soros, auténtico “cabeza de turco” del gobierno Orban, que lo acusa, con sus iniciativas, de querer provocar una “invasión” en masa de migrantes hacia la Unión Europea.