El propio José Luis Perales desmintió la noticia sobre su muerte: «Estamos en Londres cenando»

El cantautor español, José Luis Perales, desmintió los rumores de su muerte. La noticia había circulado con fuerza en las redes sociales y en varios medios internacionales.

Medios de todo el mundo habían publicado la información del fallecimiento del cantante cerca de las 21 horas de España. Incluso Wikipedia fue actualizada dando al artista por muerto.

Ante esto, el propio Perales tuvo que hacer un video aclarando su situación. Tanto él como su hijo se tomaron con gracia estas falsas informaciones. «Es completamente falso. Por favor, escribe algo para que todo el mundo lo sepa«, pidió a la prensa de su país.

“Hola, amigos. Os hablo desde Londres, un sitio maravilloso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer y que ya estábamos a punto de marcharnos, pero de repente nos encontramos con que alguien, pues de muy mala idea, ha dicho que me he muerto”, dijo frente a cámara.

“Estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Un abrazo muy fuerte para todos y gracias a todos los que han intentado saber si era verdad esta cosa. Nada. Que estamos muy bien”, añadió Perales en un video colgado en sus redes sociales.

Diversos portales de noticias del mundo e incluso cadenas de televisión debieron retractarse con la noticia.