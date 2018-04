Por orden de Trump, EE.UU. y aliados ya bombardean objetivos en Siria

“Ordené a las fuerzas armadas de Estados Unidos que lancen ataques de precisión a blancos asociados con la capacidad de armas químicas del dictador Bashar al Asad”, dijo Trump en un discurso a la nación desde la Casa Blanca. En su discurso, Trump aseguró que el gobierno de Al Asad “utilizó armas químicas para masacrar civiles inocentes cerca de la capital”, un acto que definió como “despreciable y maligno”.

Trump añadió que la “masacre fue una escalada significativa en el patrón de uso de armas químicas por parte de este régimen terrible”.

El mandatario estadounidense destacó que la operación en marcha fue coordinada “con fuerzas armadas de Francia y del Reino Unido”.

En su discurso, Trump reservó severas críticas a los gobiernos de Rusia e Irán, aliados del gobierno de Al Asad.

Rusia e Irán, dijo Trump, son “responsables por apoyar, equipar y financiar al régimen criminal” de Siria.

Por ello, Rusia ha “incumplido sus promesas” de impedir que el gobierno de Asad use armas químicas, añadió.

De acuerdo con Trump, Rusia “debe decidir si continuará en este camino oscuro o se unirá a las naciones civilizadas como una fuerza de estabilidad y paz”.

En tanto, en Londres, la primera ministra británica, Theresa May, dijo que no había “alternativa practicable” al uso de la fuerza en Siria, al anunciar que el Reino Unido se unió a a Francia y Estados Unidos en lanzar los ataques. “Esta noche he autorizado a las fuerzas armadas británicas a llevar a cabo bombardeos coordinados y dirigidos para degradar las capacidades de armas químicas del régimen e impedir su uso”, dijo en un comunicado. También el presidente francés Emmanuel Macron dijo que el ataque en Siria está “circunscrito a las capacidades del régimen sirio sobre las armas químicas”.