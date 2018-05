Putin va por el cuarto periodo en medio de las protestas

“¡Abajo el zar!” entonaron miles de manifestantes este fin de semana en una nueva jornada de protesta contra la investidura de Putin. La agitación en las calles no impedirá que hoy se celebre la ceremonia que formalizará su cuarto mandato al frente del Kremlin.

Después de arrasar en los comicios del pasado 18 de marzo con casi el 77% de los votos el ya actual presidente inicia esta legislatura con misma firmeza y mano dura que lo han caracterizado estos últimos 18 años al frente del país —sea como jefe de estado o presidente del gobierno—.

Las manifestaciones no autorizadas se apaciguaron ayer con el uso de la fuerza, gases lacrimógenos y la detención de más de 1.500 participantes. Entre ellos se encontraba también el líder opositor Alexéis Navalni, que no pudo presentarse en los comicios debido a una condena judicial por fraude que el Tribunal de Europeo de los Derechos Humanos ya tildó en su momento de “arbitraria e injusta”. Lo liberaron anoche pero enfrentará cargos por organizar una protesta no autorizada y resistir a un arresto. Cada uno de esos cargos acarrea una pena de 15 días.

La oposición y ONG rusas denunciaron miles de irregularidades en las presidenciales, como el relleno de urnas y el traslado de electores en micros.

Electoralismo militar

Durante su campaña electoral, el titular del Kremlin hizo declaraciones marciales, vanagloriándose de las nuevas capacidades militares de Rusia y sus misiles nucleares “invencibles”. Pero luego de su reelección declaró que reduciría los gastos militares y rechazó querer lanzarse a una “carrera armamentista”.

Rusia se enfrenta a las potencias occidentales en el escenario sirio, con su inquebrantable apoyo al régimen de Bashar al Asad y su participación militar desde septiembre de 2015.

Se acusa a Moscú de injerencia en la elección de Donald Trump, y esta rivalidad Este-Oeste se acentuó aún más desde que Londres acusa a los rusos de haber envenenado en marzo a un exagente doble ruso en Gran Bretaña, por lo que se produjeron las expulsiones recíprocas de decenas de diplomáticos rusos y de los aliados de los británicos.

Putin permanecerá en el cargo hasta 2024, año en el que festejará sus 72 años.

Según los observadores, el presidente ruso podría utilizar los próximos seis años de mandato para ir preparando a un sucesor.

Pero aún no se barajan nombres sobre quién sería su delfín.