Trump celebró el ataque contra Siria y agradeció a Reino Unido y Francia por participar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró hoy el “ataque perfectamente ejecutado” en Siria y agradeció al Reino Unido y a Francia por su participación en la misión con misiles contra la nación árabe.

“Un ataque perfectamente ejecutado anoche. Gracias a Francia y al Reino Unido por su sabiduría y por el poder de sus buenos ejércitos. No podía haber tenido un mejor resultado. ¡Misión conseguida!”, escribió esta mañana Trump en su cuenta personal de Twitter.

Estados Unidos, Reino Unido y Francia lanzaron anoche una ofensiva conjunta contra bases militares sirias en represalia por un presunto ataque químico en Duma, una localidad de las afueras de Damasco que era controlada por grupos rebeldes e islamistas.

Dos organizaciones financiadas por Estados Unidos, entre ellas los llamados Cascos Blancos, afirmaron que 43 personas murieron por un ataque químico.

Moscú, aliado de Damasco, acusó ayer el Reino Unido de haber montado un supuesto ataque químico para forzar la intervención de Estados Unidos y dijo que tiene pruebas y testimonios.

El ataque de Estados Unidos y sus socios tuvo como objetivo un centro de investigación científica ubicado cerca de Damasco y utilizado, según Washington, para la investigación, desarrollo, producción y pruebas de armas químicas y biológicas, informó la agencia EFE.

Según Washington, en un segundo ataque quedó destruido un depósito de armas químicas ubicado al oeste de Homs en el que el gobierno de Al Assad almacenaba sus principales reservas de gas sarín, una de las sustancias utilizadas en los presuntos ataques químicos.

El Pentágono aseguró que fue un ataque “único” para disuadir al presidente sirio, Bashar Al Assad de abandonar el uso de armas químicas en el futuro.

“Esta operación fue cuidadosamente orquestada, para evitar bajas civiles. Alcanzamos con éxito cada objetivo”, declaró en una conferencia la portavoz del Departamento de Defensa, Dana White, durante una rueda de prensa celebrada hoy en el Pentágono.

Según explicó White, a diferencia del ataque ejecutado en abril del año pasado contra Al Assad, cuando Estados Unidos atacó la base aérea siria de Shayrat en represalia al bombardeo químico en el pueblo rebelde de Khan Shaykhun, en esta ocasión el objetivo del ataque fue “neutralizar las instalaciones de investigación y desarrollo” de este tipo de armas.

“El año pasado atacamos la (capacidad de) ejecución, ahora hemos ido contra la propia fuente. Por eso estamos convencidos de que hemos limitado su capacidad”, dijo White.

Durante la operación contra Siria, que tuvo lugar a altas horas de la madrugada, tres instalaciones fueron destruidas, según imágenes mostradas por el Pentágono: el centro de investigación y desarrollo de Barzah y dos objetivos en el centro de Him Shinshar, un búnker y un almacén.

“La operación cercena la capacidad (de Siria) de desarrollar, desplegar y usar armas químicas en el futuro”, aseveró el director del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el teniente general Kenneth McKenzie, quien, sin embargo, no descartó que aún existan “partes residuales” del programa químico sirio.

“Obviamente la infraestructura química es mayor que lo que hemos destruido”, aseveró McKenzie, quien en todo caso describió la ofensiva de anoche como “precisa, sobrecogedora y efectiva”.

En total se emplearon más de cien misiles que fueron lanzados tanto por diversos buques de la coalición desplegados en el mar Mediterráneo como desde bases militares próximas a Sirias.

El militar rechazó las informaciones que apuntan que el sistema antimisiles sirio logró interceptar varios de los misiles lanzados y resaltó que no se tiene constancia de que Rusia actuara en ningún momento para evitar el ataque.

“Los rusos no tienen capacidad de veto en nada de lo que hacemos. No colaboramos con ellos en Siria. Pero no queremos un enfrentamiento con Rusia, ni ellos con nosotros”, concluyó McKenzie.