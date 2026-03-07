El terraplén que dividía a Neuquén empieza a desaparecer: el nuevo hito de la avenida Mosconi

Sumarán nuevos cruces para el tránsito ante el avance de la obra. Foto: Matías Subat.

La obra de la avenida Mosconi en Neuquén capital continúa avanzando y ahora sumó un importante hito, al completar la remoción del viejo terraplén de la Ruta Nacional 22 en uno de sus tramos más transitados.

Se trata del trayecto entre la avenida Olascoaga y la calle Chubut, donde se removió el antiguo montículo sobre el que se encontraba la mulitrocha.

Este avance permitirá, según explicó el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano municipal, Alejandro Nicola, “empezar con la subbase y la subrasante, con el objetivo de conformar la base de toda la nueva avenida”.

Junto a la extracción del terraplén, también se está interviniendo la infraestructura que quedará enterrada debajo de los diez carriles de la Mosconi, vinculada a las redes eléctricas, el tendido de ductos y los sistemas pluviales que, en su mayoría, atraviesan de norte a sur la capital provincial.

Más cruces y un nuevo tramo «completamente intervenido»

Las tareas, se informó en una comunicación oficial, vienen cumpliéndose de acuerdo al cronograma establecido y están centradas desde hace unos días en el sector que se encuentra entre las calles Chubut y Gatica.

Desde Ejecutivo adelantaron que para el 14 de marzo el sector 4, entre Linares y Gatica, debería quedar “completamente intervenido”.

Ante el avance de los trabajos el municipio comunicó que se abrirán nuevos cruces habilitados en las calles Bahía Blanca y Linares, que se sumarán a los de Chubut, Olascoaga, Gatica, Chaneton y Don Bosco.

El funcionario dijo que en el próximos días comenzarán tareas de zanjeo sobre los carriles externos, donde se ubicarán los estacionamientos, para la colocación de cañerías pluviales.

Nicola detalló que en otros sectores se está avanzando con «trabajos intermedios», como el que se encuentra entre Don Bosco y Gatica. Las labores en ese trayecto incluyen tareas de fresado, demolición y desmontaje del material existente.

Qué pasó con el suelo retirado

La construcción de la nueva avenida, cuyo desarrollo fue dividido en etapas, comenzando primero por el centro y el este, lleva más de tres semanas desde su inicio.

Durante ese periodo ya se retiraron 22.264 metros cúbicos de material, se hicieron 1.360 viajes de camiones volcadores, se fresaron 20.909 metros cuadrados de pavimento y se extrajeron 10.500 metros cúbicos de suelo, «suficientes para llenar cuatro piletas olímpicas», aseguraron desde el municipio.

Además, se extrajeron 320 hojas de guardarraíl, 120 columnas de iluminación, 120 artefactos led, 7 cruces semafóricos completos con columnas y luces, y 60 carteles viales. También se quitaron 55 árboles de gran porte, los cuales se reubicaron en un nuevo espacio verde cerca de la planta de asfalto, y 40 plantas ornamentales.

La obra contempla la reutilización de lo retirado, informó el municipio. Por ejemplo, el RAP del pavimento será aplicado para el bacheo en frío, mientras que los escombros se destinarán para rellenar futuros lotes con servicios. El equipamiento urbano removido, por su parte, se instalará en otros sectores de Neuquén.

La ejecución está a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por CN Sapag S.A. y R.J. Ingeniería S.A. En ella trabajan, día y noche, más de 35 máquinas entre topadoras, retroexcavadoras, fresadoras, grúas y camiones de gran porte.