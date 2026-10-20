Estudiantes de Añelo aprenden a cultivar frutillas y llevan la experiencia del vivero a sus hogares

Sembrar, trasplantar y aprender a cuidar una planta son algunas de las experiencias que propone “Manos a la Tierra”, una iniciativa que busca vincular la educación con la producción local y generar hábitos sustentables desde la infancia.

El proyecto está destinado a estudiantes de sexto y séptimo grado de la Escuela N.º 350, quienes participan de encuentros prácticos en el Vivero Municipal de Añelo.

La propuesta continuará durante el resto del año, con actividades para conocer de cerca los procesos de cultivo y llevar esos aprendizajes a otros espacios.

En la primera jornada, los chicos trabajaron con distintas técnicas de siembra, tanto en camas de cultivo como en bandejas de germinación.

También realizaron tareas de repique y trasplante de plantas de frutilla, en una experiencia que les permitió poner manos a la tierra y conocer cada etapa del crecimiento vegetal.

La actividad tuvo continuidad más allá del vivero: cada estudiante se llevó una planta de frutilla para cuidar en su casa, mientras que otro grupo de ejemplares quedó destinado a la huerta escolar. Así, el aprendizaje puede sostenerse en el tiempo y extenderse a las familias y a la comunidad educativa.

La iniciativa apunta a que los conocimientos sobre producción de alimentos y cuidado ambiental no queden solo en el aula, sino que puedan ponerse en práctica en la vida cotidiana. También busca fortalecer el vínculo de los jóvenes con su entorno y acercarlos a herramientas que contribuyan al desarrollo local. El proyecto se lleva adelante de manera conjunta entre la Escuela N.º 350 y la Municipalidad de Añelo.