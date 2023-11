Las deudas que dejan como herencia las gestiones municipales complican a Bariloche

Las gestiones pasan, pero las deudas quedan. Los habitantes de Bariloche se enteraron esta semana de que la municipalidad debe 7.920.000 dólares a la empresa OPS SACI por el alquiler de maquinaria vial, camiones y camionetas desde principios de 2019 hasta la fecha.

Es un monto que, según el proyecto de resolución que el intendente Gustavo Gennuso envió al Tribunal de Contralor Municipal, se pagará de acuerdo a la cotización del dólar oficial del Banco Nación. Hoy, la relación es de 365,50 pesos por un dólar estadounidense. Es una incógnita el valor que tendrá tras el balotaje.

Si el municipio resolviera pagar hoy esa deuda debería desembolsar casi 2.895 millones de pesos, lo que equivale a cerca de cuatro meses de masa salarial del personal municipal.

Gennuso sostuvo en el proyecto que en octubre del 2022, OPS envió una carta documento al municipio en la que reclamó el pago de 13.200.000 dólares. Pero la intención del intendente es reconocer 7.920.000 dólares.

El intendente electo Walter Cortes advirtió el lunes que si se consolida el reconocimiento de esa deuda condicionarán su gestión. “No sé si es deuda genuina o inventada”, dijo a Río Negro.

Si de deudas heredadas se trata, Gennuso recibió dos juicios millonarios que se originaron en decisiones políticas que tomaron sus predecesores.

Juicios millonarios perdidos

La administración de Gennuso acordó pagar 494 millones de pesos, que con los intereses superará los 520 millones, de indemnización por la expropiación de 26,5 hectáreas, ubicadas en la ladera sur del faldeo del cerro Otto a los propietarios de esos lotes: el comerciante Sio Zon Li, el abogado local Roberto Eiletz y Alejandro Gravier, el esposo de la exmodelo Valeria Mazza.

En la resolución 1365/2023, que el intendente dictó a principios de mayo pasado, la municipalidad se comprometió a pagar 25 cuotas mensuales consecutivas de 15.183.535 pesos por esa deuda. La primera cuota se abonó en mayo último. Las restantes las deberá desembolsar la administración de Cortés.

Ese proceso de expropiación se originó durante la gestión del exintendente radical Marcelo Cascón, cuando las cooperativas de viviendas surgían bajo el paraguas del poder político de turno. El proceso se definió en el gobierno del exintendente peronista Omar Goye.

Además, la administración de Gennuso acordó pagar 753.620.352 pesos del juicio que la empresa 3 de Mayo le ganó a la municipalidad por los daños y perjuicios que le causó la decisión política de la exintendenta kirchnerista María Eugenia Martini de incautar los bienes de esa firma a finales de diciembre de 2014.

Martini cedió esos bienes a la empresa Autobuses Santa Fe que se hizo cargo de la prestación del servicio de transporte urbano desde principios de 2015 hasta finales de 2016.

El compromiso asumido por Gennuso implica abonar ese monto en 48 cuotas mensuales de 15.700.424 pesos. Y otros 50 millones de pesos de honorarios a los abogados de la empresa.

La primera cuota se pagó a principios de agosto pasado. El resto del plan de pago lo deberá cumplir Cortés.

La empresa OPS reclamó el pago de 13,2 millones de dólares y la administración del intendente Gennuso quiere reconocerle 7,9 millones de dólares por la deuda del alquiler de máquinas viales durante 4 años. (foto archivo)

Pesada herencia

Gennuso dejará como herencia la deuda con OPS. “La deuda se contrajo y hay que pagarla”, sostuvo ayer el secretario de Servicios Públicos del municipio, Eduardo Garza.

Fue el único que respondió las consultas de este diario. La jefa de Gabinete municipal, Marcela González Abdala, se excusó, la secretaria Legal y Técnica, Karina Chueri, no respondió y tampoco el intendente Gustavo Gennuso.

“Yo defiendo la contratación de maquinaria con la empresa OPS más allá de todos los bemoles”, afirmó Garza. Recordó que lo consultaron a principios de 2019 por la opción de contratar maquinaria vial a OPS. Entonces se desempeñaba como subsecretario de Servicios Públicos.

Explicó que la estrategia fue alquilar maquinaria a un precio mensual accesible que permita garantizar el mantenimiento de las calles del extenso ejido de la ciudad. Al tener cubierta esa demanda, se pudo comprar equipamiento para otras áreas.

Mencionó que de esa forma el municipio adquirió 17 camiones de recolección de residuos. También, 580 tachos automatizados.

Relató que al mes que firmaron la contratación directa para el alquiler de maquinaria sin chofer, OPS comenzó con los problemas judiciales que la llevaron a presentar la quiebra.

“No pudimos pagar mensualmente el alquiler porque la empresa estaba intervenida y la Justicia no nos permitía hacerlo”, rememoró. Para Garza no hay dudas: “Eso hay que pagarlo muchachos, es deuda por el alquiler de cuatro años”. “Hay que cumplirlo porque durante ese tiempo nos fue útil”, agregó.

Por la expropiación de 26,5 hectáreas, el municipio de Bariloche debe pagar más de 500 millones de pesos. Esas tierras se usaron para la construcción de viviendas de cooperativas. (foto Alfredo Leiva)

Otro plan de pago

“Es una deuda pequeña y fácil de abonar”, afirmó. Mencionó que se habla de un plan de 48 cuotas a pagar a la cotización del dólar oficial. “Si saca la cuenta es una cifra de 63 millones de pesos mensuales o unos 165 mil dólares”, manifestó.

“Por eso, no entiendo ¿cuál es la discusión?”, planteó, en referencia a las críticas que surgieron desde concejales de la oposición y de Cortés después de que se conociera la intención de Gennuso de reconocer la deuda.

Dijo que el monto “no me parece ilógico”. “Escuché por ahí que dicen que con lo que se le pague a OPS se puede comprar una motoniveladora por mes. Estamos locos, una motoniveladora sale 600 mil dólares”, advirtió.

“Tuvimos 17 equipos, entre ellos 10 motoniveladoras, durante cuatro años que estuvimos alquilando y hay que pagar”, afirmó.

Indicó que en el contrato OPS hablaba de 200 horas mensuales por cada máquina. “Las tuvimos a disposición los 365 días de cada uno de los cuatro años. Las utilizamos el tiempo que quisimos”, aseveró.

Opinó que la discusión que se generó esta semana por la deuda con OPS “es absurda y es política para ensuciar la cancha”.

El subsecretario de Servicios Públicos del municipio, Eduardo Garza, defendió la contratación directa con OPS. (foto de archivo)

"Por cuestiones legales no pudimos pagar a tiempo"

El secretario de Servicios Públicos, Eduardo Garza, señaló este miércoles que hay diferencias entre la deuda con OPS que deberá pagar la gestión del intendente electo Walter Cortes y el juicio millonario que el municipio paga a los dueños de la empresa 3 de Mayo.

“Son dos cosas distintas: Una es alquilar de buena fe maquinaria vial con una empresa que al mes de contrato le cayó la justicia y la interviene y por cuestiones legales no pudimos abonar en tiempo y forma”, mencionó. “Y otra es que a través de un juicio el municipio debe indemnizar a las familias de la empresa 3 de Mayo que fueron perjudicadas por la incautación de sus bienes”, sostuvo Garza.

“Soy una persona que reconoce como muy legítima la deuda con las familias que eran dueñas de la empresa 3 de mayo, porque es justa”, afirmó.

Opinó que en ese caso se llegó a esa deuda “por un proceder en forma intempestiva”. En cambio, agregó, con OPS “es por no poder pagar, pero porque la justicia lo impidió, no porque nosotros no hayamos querido”.

Garza dijo que todavía no devolvieron todas las máquinas alquiladas. «Quedan algunas, porque si las sacamos de servicios dos sectores de la ciudad se quedan sin nada», indicó. Comentó que en las delegaciones del cerro Otto y Lago Moreno hay máquinas y en la cantera y Servicios Públicos tienen camiones batea.

Otro alquiler pero con opción de compra

Dijo que el municipio este año pudo acordar el alquiler con opción de compra de maquinaria vial con otra empresa y estimó que la última cuota de ese contrato le quedará a la gestión próxima, porque por la situación de la inestabilidad de la economía del país y la inflación incontenible, surgió un reajuste.

Dijo que pagaron 250 millones de pesos mensuales del alquiler, con opción a compra por 2.750 millones de dos máquinas motoniveladoras y dos retroexcavadoras que quedarán para la municipalidad si se acuerda la opción a compra.

Explicó que no se pudo hacer ese mecanismo con OPS “porque ellos ofrecieron un contrato de maquinaria sin chofer y con devolución”. Recordó que la intevención judicial de la empresa, que pudo levantar la quiebra por resolución de la justicia el 14 de septiembre del año pasado, complicó todo.

Indicó que el contrato incluía el mantenimiento de las máquinas alquiladas, “pero nos fue pasando que al no cumplir el contrato hubo que meterle mano a la maquiinaria que no era municipal con documentacipón especial que lo autorizara”.

El Tribunal de Contralor define si trata el pedido de Gennuso

El Tribunal de Contralor Municipal, que integran José Cannizzaro, Luisa Mora Cid y Estanislado Cazaux sesionará este jueves y tiene que resolver si trata el proyecto de resolución que el intendente Gustavo Gennuso envió en el que reconoce como legítimo abono la deuda con OPS SACI por 7.920.000 dólares por el alquiler de las máquinas, camiones y camionetas.

Gennuso dio intervención al Tribunal de Contralor, que tiene mayoría oficialista, porque necesita la aprobación de acuerdo a la figura del legítimo abono que prevé la ordenanza 257/89.

“Cuando el trámite de una contratación no se hubiese ajustado a las normas de la presente ordenanza, a los efectos de evitar eventuales perjuicios al proveedor y de facilitar la regularización administrativa del trámite, el pago de los bienes o servicios podrá ser declarado de “legítimo abono” siempre que se cumplan los siguientes requisitos”, advierte la norma.

El primero es que se hubiese producido una efectiva recepción de los bienes y servicios. También, que “el funcionario que dispuso la ejecución del gasto, o quien lo reemplace en el cargo informe sobre las razones del procedimiento utilizado y avale el trámite de aprobación”. Y que una comisión ténica especial “se expida sobre la valuación estimada del bien en la época de la contratación, importe que, en su caso, será el máximo a pagarse. Dicha comisión será designada por el funcionario que aprobará el gasto”.

Desde la oposición solicitan no autorizar nada

La concejala del Frente de Todos Julieta Wallace, con el concejal electo Leandro Costa Brutten y la excandidata a intendenta por Incluyendo Bariloche Andrea Galaverna presentaron el martes ante el Tribunal de Contralor un pedido de inicio de sumario de investigación por la contratación directa con OPS SACI.

Y solicitaron que el Tribunal “se abstenga de tomar decisión alguna sobre cuaquier modalidad de pago a la empresa OPS SACI, incluyendo la modalidad de legítimo abono que pretende realizar el intendente”.

“Desde el 2019 advertimos de manera reiterada que la operación comercial con la firma en quebranto OPS SACI ocasionaría una deuda millonaria con graves consecuencias para el patrimonio municipal”, denunciaron.

“Sin base de cálculo y herramientas de control, ni previsión presupuestaria alguna y a poco más de un mes de dejar el gobierno municipal, el intendente Gustavo Gennuso pretende aprobar un reconocimiento de “legítimo abono” a favor de OPS”, advirtieron.

“A pocos días de irse, Gennuso pretende tomar el pelo a todo el pueblo de Bariloche pretendiendo pagar la suma de U$S 7.920.000 (dólares siete millones novecientos mil) que representan aproximadamente la cantidad de $ 2.914.956.000 pesos, con cuyo monto el Estado municipal podría haber adquirido de mínima, 40 máquinas de las mismas características a las alquiladas”, afirmaron.

“Las contrataciones directas de la gestión de Intendente Gustavo Gennuso con OPS incumplieron el procedimiento de licitación pública exigido por el régimen de contrataciones del estado municipal”, denunciaron.

Solicitaron al Contralor rechazar “cualquier pago por parte del Estado Municipal, incluyendo el infundado pedido de legítimo abono formulado por intendente y por el contrario, se inicie sumario administrativo en el marco de la ordenanza 1754-CM-07 a efectos de investigar la ilegalidad de los hechos aquí denunciados, particularmente la contratación directa con la firma OPS SACI y el perjuicio a las arcas públicas municipales”.