La historia de Cutral Co y Plaza Huincul en 55 relatos

«Dale Cutral contáme otra historia” es el libro de relatos que le permitió a su autor Rubén “Conejo” López dar a conocer algunos retazos de la vida de cutralquenses y huinculenses. Son cincuenta y cinco historias de los “huellistas” como le gusta llamarlos a su autor, que se confiesa “fanático” de esta ciudad que lo adoptó desde que tenía cuatro años.



En diciembre de 2019, “Conejo” empezaba a darle vueltas a su idea de escribir un libro. “Ya había plantado un árbol (el limonero que está en el patio de su casa), tuve una hija y me faltaba el libro”, cuenta divertido hoy el escritor como si de buscar una razón para darle rienda a su gusto por la escritura se tratara.



A fines de ese año se volcó a buscar esos testimonios que le permitirían al final condensar las historias de vida de personas o instituciones que son parte de la comarca petrolera. La pandemia de coronavirus le permitió dedicarse de lleno durante un año y medio trabajando en el libro.



“El sentido del libro era que yo los pudiera mirar a los ojos de otra manera”, describe y con más del 90 por ciento de los relatos, lo logró. Bajo la consigna “desconecten el cerebro y hablen o escriban con el corazón que será una receta infalible”, obtuvo los testimonios.



Luego, él se encargó de hacer la “curaduría” de esos relatos, dándole en algunos casos un cierre o final.

“Mi intervención fue armar de una manera simple, no tiene nada rebuscado. Como fue en plena pandemia, la mayoría fue una relación telefónica o por whatsapp”, subraya. Rubén sostiene que quien entre en su libro se encontrará con historias, algunas de las que no tienen protagonistas específicos, y otras en las que se podrá repasar la historia política de Cutral Co.



Y tal vez este es uno de los recortes sobre los que más se explaya y se apasiona López. El dato que para muchos resultará ser un descubrimiento está relacionado con la conformación de la “Alianza” a pocos días antes de los comicios de 1997 que se transformó en la derrota del Movimiento Popular Neuquino, por primera vez en la intendencia cutralquense.



En esos tiempos convulsionados cuando las manifestaciones populares conocidas como “las puebladas” estaban todavía a viva piel, se gestó la unión de las dos fuerzas políticas: la UCR y el Frepaso y cuyo escenario fue el comedor de su casa.



Hay otras historias en las que se refleja, por ejemplo, a “Pacheco” el dueño de la gomería que es conocido por desafiar a las heladas y en pleno invierno, con temperaturas bajo cero usa musculosa y a veces, una campera de jean.



Otros de la cincuentena de relatos son los de Charly Palacios, el estilista; Morena Darité, bailarina y directora de la comparsa Aguas de Fuego; la diputada Rita Santarelli; Carolina Alarcón; la pediatra María Alejandra Buiarevich; la fortinera Carmen Funes, a través del aporte de Mirtha Solari, de quien también se podrá leer. El exfiscal Santiago Terán a quien conoció en 2020 le terminó de dar el impulso para publicarlo.



López cumplió los 67 el mes pasado y se apresuró a concretar su deseo de escribir un libro (que todavía no logró imprimirlo, sino que está en soporte digital) porque -según confiesa- sintió que su tiempo estaba por terminar. Su hermano Carlos falleció a los 66 y su padre a los 54. Había tenido ya algunos “avisos” del corazón, entonces se volcó de lleno a plasmar su sueño.



“Nada fue difícil. Todo fue un disfrute y esto me ayudó a superar la pandemia, estaba entretenido con todo esto”, cuenta.



¿Y tu historia?: “Mi historia ya la había publicado en Soy Cutral Co, soy su historia, basado en el título en uno de los poemas maravillosos de Alfredo Sabatini, y en ‘Semblanzas de Sayonara’, la tradicional confitería”, cuenta.



El costado amargo es que Conejo había pensado que el ente ENIM se hiciera cargo de la impresión de 1.500 ejemplares y que lo obtenido sea repartido entre los dos cuarteles de bomberos y la cooperadora del hospital de Cutral Co.



Sin embargo, se encontró con la negativa para que el proyecto sea editado por eso está en soporte digital, al que se accede con la aplicación Kindle y por 2,99 dólares. Para saber de algunos protagonistas más y los detalles hay que adentrarse a la compra y lectura de la propuesta.

López llegó a la comarca petrolera a fines de las década del 50

Rubén López que tuvo a cargo una panadería hasta que debió cerrarla por su cuestión de salud, propone conocer la historia cercana de personas, personajes e instituciones de las dos ciudades.



Si bien no son relatos históricos en el estricto sentido de la palabra, rescatan en muchos casos, las vivencias en primera persona. En el caso de los clubes deportivos, están todos reflejados: Alianza, a través de los ojos de los hermanos Romero (Tatino y Rolo); el Plaza por Darbesio; Petrolero Argentino por Simón Jalil y Bocha Benedetti; Argentino por Argos y Pérfora con el aporte de Oscar Claris.



Nidia Aranda y Raquel Bobadilla que integran el archivo histórico; el comerciante y exconcejal radical Carlos Arens, y el paleontólogo Rodolfo Coria, figuran entre tantos.



Para Conejo, Cutral Co es su lugar: “Yo no cambiaría mi pueblo por nada en el mundo. Lo poco o mucho que pude desarrollarme en cualquier campo, siempre tuvo su epicentro en este mágico terruño”. Así lo describe en el libro.



Su familia llegó en 1959 a un Cutral Co que terminaba en la calle Yrigoyen. “Veníamos de Bahía Blanca de vivir en una casa modesta a hacerlo en un conventillo, pero veía que la gente era tan abierta que todo el mundo te quería ayudar con la nada o poquito que tuvieran”, describe López.



“Acá me conoce todo el mundo, si tengo plata pago, si no tengo no pago y soy alguien. Y eso mucho o poco que tengo se lo debo a la gente de este pueblo. Quiero que mis nietas (Milagros y Sarita) sientan el orgullo de su abuelo”, aclara.



Junto a Sonia, su esposa, prefiere permanecer aquí a pesar de que su hija y nietas viven en Neuquén.

“Para adelante, ya es todo gratis, pero quiero mucho a Cutral Co. Hubo un cambio importante en estos últimos años, creció muchísimo ediliciamente, pero no hay que descuidar”, cuenta. Y si se quiere conocer más de las historias, no hace falta más que comprar el libro.