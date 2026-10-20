Una nueva EPET en Añelo estará lista a fin de año

A fin de año, la EPET N° 23 dejará atrás los tráileres del parque industrial para estrenar un edificio de 5.053 m². Contará con aulas, laboratorios y talleres para los 331 estudiantes de la institución. En una localidad transformada por el desarrollo de Vaca Muerta, la obra representa una apuesta a la educación y a las oportunidades de las nuevas generaciones.

El establecimiento tendrá diez aulas, un aula de representación gráfica, otra multipropósito, seis aulas-taller, seis talleres para el ciclo básico y siete para el ciclo superior. También contará con biblioteca, laboratorios de Física, Química y Biología y un Salón de Usos Múltiples (SUM), además de espacios administrativos y áreas de apoyo.

La nueva infraestructura permitirá mejorar las condiciones de cursado de una comunidad educativa que hoy funciona en tres turnos (mañana, tarde y vespertino) en tráileres ubicados lejos del casco urbano. El cambio no será solamente edilicio.

Los talleres y laboratorios ofrecerán espacios específicos para combinar teoría y práctica, una parte fundamental de la formación técnica.

La EPET 23 forma parte del plan provincial de infraestructura educativa.

En una ciudad que crece al ritmo de la actividad hidrocarburífera, fortalecer la educación técnica significa ampliar las herramientas con las que los jóvenes podrán construir su futuro. La nueva EPET se integra así a una transformación que necesita acompañar el desarrollo económico con mejores servicios y oportunidades educativas.

La obra forma parte del plan provincial de infraestructura educativa, que contempla 100.000 m² de construcción, de los cuales 65.000 están destinados a escuelas técnicas. Para Añelo, el desafío ahora es completar el edificio y poner en marcha una sede que dejará atrás las instalaciones provisorias para convertirse en un espacio clave para la formación de las próximas generaciones.