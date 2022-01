Bariloche

Retiro Internacional de Tamboreras en la Patagonia Argentina

Hasta el domingo 30 de enero, retuiro internacional de Tamboreras. Se dictan nueve talleres de percusión con artistas internacionales, para mujeres con o sin experiencia en la percusión. Info: +54 9 3544 300845. El sábado, a las 20, en el marco del Festival Mujeres a la Patagonia , se presentan Anahi Mariluan, Vivi Pozzebon y Las Martas, en la Sala Rautenstrauch del Camping Musical Bariloche, Vivaldi 1000, Llao LLao. Entradas · De $900 a $1000, a través de Eventbrite

Black Jazz

El viernes, a las 21:30, en Moma, Traful 210, Germán Lema Trío propone música original en la que se fusionan elementos del jazz y el rock, combinando canciones con improvisación libre en formato piano trío. Entrada $ 300.

Villa La Angostura

Festilagos

Viernes y sábado, en la Plaza de los Pioneros, se realiza la quinta edición del Festilagos, el festival de cultura emergente. Se presentan Santiago Motorizado, Celli, Terapia, la Liga Angosturense de Freestyle, entre otros. La entrada será libre y gratuita.

El viernes, el show comienza las 17:10 con Plomo, y siguen Ron Zurdo, Sonclick crew, la Liga angosturense de Free Style, la proyección de Momento blanco y luego Una flor va a nacer; luego es el turno de Autómata personal; siguen laa proyecciones de “Bonita suerte” y “Matrero”, Facu rado, la Lona, terapia. El día termina con la presentación de Santiago Motorizado. Para el sábado está previsto arrancar a las 16:30 con Ella tiene una ventana en su pecho, y la jornada cerrará con las presentaciones de Celli a las 22:25, y de Fiero a las 23:20.

San Martín de los Andes

Santiago Motorizado

El músico presenta su último trabajo discográfico “Canciones sobre una casa, cuatro amigos y un perro”.

El show será el sábado, a las 22, en Spot, Estación Patagonia (Elordi 950). Las entradas están a la venta a través de Autoentrada.com o en Palacio Studio (Av. San Martin 962, local 6).

Las Grutas

“Fiesta en Las Grutas”

Comedia protagonizada por Nazarena Vélez y Santiago Caamaño, que puede disfrutarse en la sala ubicada en Casa de la Cultura (2° Bajada). La obra, dirigida por Diego Pérez, los mostrará como una pareja que expone sus conflictos de convivencia, los cambios con el tiempo, las diferencias.

Las funciones son martes y miércoles a las 22 y de jueves a domingo a las 22 y 23:30.

Leo Bartolomé

Shows de transformismo

El actor, bailarín y transformista de Paraná, Leo Bartolomé,presenta “Locamanía por el Humor” (los lunes, miércoles, viernes y domingos a las 0:30), y “Delirio, risas y brillantes” (los martes, jueves y sábados a las 0:30), en el flamante Teatro Las Grutas (Shopping Puertas al Sol, peatonal y 2° Bajada). La drag queen Reina Heels será su partenaire en diferentes cuadros de humor, performances y coreografías.

“Buena! Petroka”

Show de standup

Mario Uribe, conocido en redes sociales como El Marito, sube a escena con “Buena! Petroka”, en el Teatro Las Grutas (Shopping Puertas al Sol, peatonal y 2° Bajada). Las funciones sonde martes a domingo a las 22:30.

Neuquén

Feita

El viernes, a las 21, en la sala El Arrimadero,Misiones 234, se presenta el unipersonal “Feita”, a cargo de Marina Castillo Blanco. Con Dirección actoral de Lisandro Outeda, y dramaturgia de Carolina Barbosa y Marina Castillo Blanco. Dice la sinopsis: “Feita se pregunta: ¿esta vida absurda tendrá algún sentido mayor? No puede ser que yo solamente sea lo que me dijeron que era: feita. Tiene que haber algo más. Acompáñenme en esta nueva aventura donde despliego mis dotes actorales interpretando unos regios personajes, así nos hacemos cargo entre todes de mi próximo fracaso… Voy a actuar para salvarme en los mares de la libertad.”

Anarquía marítima

El sábado, a las 21, en la sala El Arrimadero, Misiones 234 , se presenta “Anarquía Marítima, el mundo perdido en un juego de azar”.Es una obra de dramaturgia y dirección de Pan y Circo Teatro de Bahía Blanca. Sobre la base de la Comedia del arte y el teatro buffo se presenta el Juicio inicial en el Puerto del Mundo con las cartas de las impertinencias. Dos timadores que se animan a quebrar la mecánica del mundo (vida y muerte, trabajar y dormir, comer y vivir) con pases de mascaradas y la ayuda de un Séquito de jueces disfrazados de público se da comienzo al juego de juzga. Integrantes: Virginia Soledad Falcón y Federico Sebastián Lecanda. Asistencia de Dirección: Pablo Macchi.

Muestra

El viernes, a las 20, inaugura la muestra del arquitecto y artista, Carlos Juárez, en la Sala de arte Emilio Saraco, ubicada en Av. Olascoaga y Vías del Ferrocarril, con entrada libre y gratuita. La exhibición titulada “Mensajes”, consta de una instalación de sitio específico (site specific), conformada por una serie de piezas de troncos de madera intervenidos con collages y pinturas, que forman una gran serpiente “Kai, Kai” en el centro de la sala; además de fotografías y proyecciones audiovisuales.

“Mensajes” podrá visitarse hasta el sábado 5 de marzo inclusive, de martes a viernes de 9 a 21 horas y los sábados de 17 a 21 horas, con entrada libre y respetando los protocolo.

Santi Celli

Por primera vez en Neuquén, este domingo, a las 20:00, se presenta Santi Celli en el Casino Magic de Neuquén (T. Planas 4005). Entradas en: flipper (Avenida Argentina 179), o en Boletería del Casino .Por la web: entradauno.com.ar Santiago Celli, es compositor, cantante, guitarrista y productor. ex SalvaPantallas, dúo que formó con Zoe Gotusso, en 2016 y hasta 2019. En abril del 2020 editó su disco debut “Reset”, que fue nominado a los premios Gardel.

Ciclo Licuadora

Los días 2,3 y 4 de febrero a las 21.30, en el teatro El Arrimadero se llevará a cabo el ciclo de funciones de Artes escénicas, que cuenta con el apoyo financiero del Instituto Nacional del Teatro y el acompañamiento del Ministerio de Cultura, para impulsar la realización de ciclos y programaciones teatrales.

El proyecto Licuadora Red joven es llevado adelante por jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes, las neuquinas Camila Gonzalez, Sol Fuentes Acuña, Julieta Sandoval y el bonaerense Joaquin Suarez. Esta red joven se propone construir espacios que fomenten la actividad de artistas que se estén iniciando en el circuito escénico productivo y, a su vez, poder construir lazos interdisciplinarios con otres jóvenes artistas que residan en el Alto Valle para futuros proyectos artísticos colectivos.

El ciclo está compuesto por diferentes obras creadas, producidas y dirigidas por les artistas mencionades e invitades locales.

Programación por dia:

Miércoles 2

“1416” de María Sol Fuemtes

“Transmutando” de Andrés Navoni

“Había jurado nunca hacer un vivo” de JJJ

Jueves 3

“Otra” de Camila González

“Debut” de Ana Clara Bravo

“Permiso para bailar” de Giuliana Bertoya y Carla Ramirez

Viernes 4

“Aunar” de Tania Torres y Francisco Torres

“La jaula se ha vuelto pájaro” de Noelia Martinez

“Un cuerpo a través de sus poros” de JJJ

Plottier



«Esas cosas que se dicen y son tan extrañas»

El jueves, a las 20, en el ciclo de teatro al aire libre Casa Museo Dr. PLottier se presenta esta obra de teatro. Un concurso de cartas de amor donde el premio es un viaje al glaciar Perito Moreno (provincia de Santa Cruz, Argentina) para dos. Ella escribe y gana. Ella es poeta. Escribe sobre él. A veces, para él. Él es actor. Y se deja escribir. Ninguno de los dos sabe qué pasará en ese viaje, aunque sus expectativas frente al paisaje son muy distintas. Mientras no se demuestre lo contrario, se quieren. A su modo. Una relación creativa donde se dicen y cantan cosas tan extrañas como la vida misma. Una prueba de que el amor es una excusa para que sucedan otras cosas. Un texto profundo de la autora y directora española Macarena Trigo, embellecido con poesías y música original en vivo que acompañan a transitar esta historia de (des)amor. Dramaturgia y dirección: Macarena Trigo/ Actuaciones: Jimena López y Fernando Del Gener/ ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

«Ea, mi neñin»

El viernes, a las 20, en el ciclo de teatro al aire libre Casa Museo Dr. Plottier , sube a escena este unipersonal dramático que toma como eje la conferencia impartida por Lorca en la Residencia de Estudiantes de Madrid en 1928, en torno al folclore popular de la canción de cuna. Una mujer asume aquellos apuntes como sabiduría tan popular como propia y la presenta ante el público invitándoles al desparpajo de la aventura poética que precede al sueño. «La letra de las canciones va contra el sueño y su río manso. El texto provoca emociones en el niño, estados de duda y terror, contra los cuales tiene que luchar la mano borrosa de la melodía que peina y amansa los caballitos encabritados que asoman en los ojos de la criatura.» La obra se estrenó en 2021 en El Refugio Teatro (Pigüé, Bs As) y realizó funciones en Querida Elena y Timbre 4 (CABA). Texto original: Federico García Lorca/ Adaptación y dirección: Macarena Trigo/ Actuacion: Macarena Trigo. ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

«Rhonda»

El viernes, a las 21: 30 en el ciclo de teatro al aire libre Casa Museo Dr. Plottier, se verá «Rondha». Rhonda es una luchadora. Su cuerpo y su mente transcurren entre gimnasios, tatamis y rings. Está programada para no bajar los brazos pero ¿qué pasa cuando el camino hacia el éxito se convierte en un laberinto que paraliza? La batalla más importante no sucede en el cuadrilátero.

En la combinación de un cuerpo que lucha y un cuerpo que baila, se aúnan dos batallas fundamentales de la mujer hoy día: El ámbito de trabajo y la vida; lo que se espera de ella y lo que es; lo que representa y lo que puede llegar a significar. Un espectáculo que combina distintas disciplinas y aborda temáticas del universo femenino, tomando como modelo la figura de Ronda Rousey, ex deportista profesional y primera campeona femenina de UFC. Dirección: Diego Recagno

Dramaturgia: Jimena López y Macarena Trigo/ Actuación: Jimena López. ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.

Domingos culturales:

A partir de este domingo 30 de enero, desde las 20.30 horas, en el predio de la Expo, se podrán disfrutar los Domingos Culturales. Habrá bandas de música en vivo, danzas, espectáculos, paseo de los artesanos, circuito gastronómico de food trucks. Este domingo se presentarán los bailarines de malambo, Isaid González y Zulema Retamal, quienes nos representaron en el Festival Nacional de Malambo y obtuvieron el tercer puesto en pareja de danza con la cueca neuquina. También participarán: Nahuel Fernández Pizarro (malambo joven), Mía Azul Riquelmes (solista folclórica), En Clave Sureña (grupo de folclore), The Moñock Band (rock), Tamo Activo (cumbia juvenil).

Roca

El show de los Minions

El sábado, a las 20.30 se presenta en Sala II de Casa de la Cultura, 9 d e Julio 1043, “El show de los Minions”. Entradas anticipadas y Socios: $450; en la puerta $500

•Las entradas anticipadas se venden el día viernes a las 18.

Cineclub TYÖ

“Mi brillante carrera”, de Gilliam Armstrong (1979) Australia. El lunes 31, a las 21.15, en el cilo al aire libre de casa de la Cultura, 9 de Julio 1043, que organiza Cineclub TYÖ. Bono Contribución $400, socios y estudiantes: $300

Cine

Neuquén

Cinepolis

4D – E MOTION

Spiderman: sin camino a casa: *13:15 – 16:30 – 19:45. SAM13 castellano 3D

Screem: grita 23:00 (solo vienes, lunes y martes). SAM 16. Subtitulado.

Screem: grita: 23:00 (solo Jue, sab, dom, mier). SAM16. Castellano.

MONSTER SCREEN

Spiderman: sin camino a casa: 16:15. SAM13. Castellano.

Spiderman: sin camino a casa: 23:15. SAM13. Subtitulado

Sing 2: *13:15 – 20:00. ATP. Castellano.

SALAS 3D

Sing 2: *13:00 – 15.40 – 18:30 – 21:15. ATP.Castellano.

Spiderman: sin camino a casa: 15:15 – 19:00 – 22:30. SAM13. Castellano.

SALAS TRADICIONALES Licorice pizza: 16:15, 19:15. S/C. Subtitulado.

Scream: grita: 19:15 – 22:00 (viernes, lunes y martes). SAM 16.Castellano.

Scream: grita: 22:00 (solo jueves,sabado, domingo y miercoles). SAM16.Subtitulado.

Hoy se arregla el mundo: 14:00 – 16:00, ATP. Castellano.

Ecos de un crimen: 16:45, 19:45 – 22:15. SAM13.Castellano.

El callejón de las almas perdidas: 22:15. SAM16 Subtitulado.

Cinemarks Hoyts

Ecos de un crimen: 13:00, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40.

El callejón de las almas perdidas: 22:20. SAM16. Castellano.

El callejón de las almas perdidas: 18:50. SAM16. Subtitulado.

Encanto. 13:20, 16:10. Castellano. ATP.

Licorice pizza: 19:00, 22:10. S/C. Subtitulado.

Scream: grita: 13:30, 16:20, 22:30. SAM 16.Castellano.

Sing 2: 11:50, 12:20, 14:20,

15:00- 17:30- 20:00 ATP. Castellano.

Spiderman: sin camino a casa: DBOX: 16:50, 19:50, 23:00. SAM13. Castellano.

Spiderman: sin camino a casa: DBOX. XD:12:00, 15:20, 22:00.

SAM13. Castellano.

Spiderman: sin camino a casa: DBOX. XD: 18:40. SAM13. Subtitulada.

Roca

Cine Rex

My hero academia: mision mundial de heroes. A las 20:00. SAM 13. Castellano

Ecos de un crimen: 22:30. SAM13.Castellano.

Sing 2: 17:30. ATP.Castellano.

Sing 2: 18:00. ATP.Castellano.

Spiderman: sin camino a casa: 19:30, 22:00. SAM13. Castellano.

Bariloche



Cines Sunstar

3D Spiderman: sin camino a casa. 21.30 Castellano. SAM13.

Spiderman: sin camino a casa 2D Subtitulada:22:00. SAM13.

Sing 2 2D: Castellano: A las 17:00.

3D Sing 2. En cstellano. A las 16:30, 19:00

Scream: Castellano 19:30.

Ecos de un Crimen. Castellano 17:30 | 22:00.