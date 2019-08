Nación convoca a los gobernadores petroleros

Luego de las fuertes críticas recibidas por el congelamiento de los precios de combustibles, el gobierno nacional convocó para el miércoles a los gobernadores petroleros para analizar la situación del sector y los efectos que trajo la aplicación de las nuevas medidas en sus presupuestos.

Tal como lo refleja el diario La Nación, la convocatoria está liderada por el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y el ministro de Interior, Rogelio Frigerio. El encuentro se concretará el martes a las 17 en el Palacio de Hacienda.

En el Gobierno admiten que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) publicado ayer es perjudicial para el sector, sobre todo para las inversiones futuras. "Queremos ver cómo se puede evitar el mayor daño posible", dicen en la cartera de Energía, que igualmente enfatizan que todavía hay que esperar que se estabilicen las variables macro.

El congelamiento de precios genera enormes pérdidas para las provincias.

"El lunes tuvimos que tomar medidas de emergencia, si no iba a haber un problema. Los aumentos de los combustibles se transmiten a todos los precios, por eso tuvimos que tomar una medida para contener la inflación lo máximo posible", justificaron.

Tras el anuncio de congelar el precio de los combustibles por 90 días, Neuquén y Río Negro amenazaron con recurrir a la Justicia por el perjuicio en sus administraciones.

Desde la administración Gutiérrez aseguran que han recibido la invitación para la reunión y confirmaron su presencia. Río Negro aseguró que todavía no había sido convocado.

"Admitimos que fue una medida unilateral de parte del Gobierno, pero hablamos con todos los actores y no encontramos una solución de consenso. Cada uno quería que no le toquen su parte, que el ajuste lo hago otro, y no había espacio para una solución. Ahora tendremos más tiempo y más estabilidad", respondieron a Lanación.com.ar en la Secretaría de Energía.

La idea de Nación es que haya una reunión periódica para negociar una manera de salir paulatinamente de la norma de tal manera de volver al escenario previo a las medidas cuanto antes.