Nadal: «Estaba hecho polvo, es la victoria más inesperada de mi carrera»

Rafael Nadal logró ayer uno de los triunfos más increíbles de su espectacular carrera como tenista e hizo historia al ganar su Grand Slam N°21 en el Abierto de Australia, con el que pasó a Roger Federer y Novak Djokovic, que tienen 20.

El español remontó una desventaja de dos sets ante el N°2 del mundo, Daniil Medvédev. Aunque logró cientos de victorias en desarrollos similares, esta es especial por el récord y por que llegó a los 35 años, después de un 2021 marcado por las lesiones.

“Yo estaba hecho polvo y no sólo en el quinto, desde antes también, pero era el día para no dejar nada dentro. Como se dice, era el día para estar hasta la última gota y la cabeza respondió bien. El físico aguantó y me permitió luchar hasta el final”, expresó Rafa en una entrevista con la agencia EFE.

“En el tercero el partido estaba casi imposible. Dos sets abajo, con el añadido que en el segundo tuve oportunidades para cerrarlo, y más aún sabiendo que físicamente no estoy preparado. Se salvó, no recuerdo los puntos, pero cambió la dinámica del partido a partir de ahí”, agregó.

Nadal venció a Medvédev en una batalla que duró casi 5 horas y media. No ganaba en Australia desde 2009 y recordó la derrota en la final de 2017 contra Federer.

«Sacando con el 5-3 a favor hubo nervios. Ha habido situaciones similares en el pasado aquí. La final de 2017, con rotura a mi favor en el quinto, lo desperdicié. Además, juegas contra un rival que te va a hacer ganarle. Se perdió ese juego y fue un mazazo durísimo pero seguía estando a dos juegos de la victoria. No quería fallar mentalmente«, afirmó.

Además, el español dijo que fue «la victoria más inesperada de mi carrera y una de las más emocionantes. Es difícil de explicar, es increíble lo que viví ayer y ver que estoy competitivo como jugador»

Sobre los próximos pasos en el circuito, Rafa comentó: «Si me dosifico más, ya no soy tenista. No se puede jugar menos de lo que lo he hecho en estos dos últimos años. El calendario depende de los resultados y del estado físico, y a partir de ahí tomaremos decisiones. Se ha conseguido algo muy especial aquí y me gustaría estar en Indian Wells, luego decidiremos si vamos a Acapulco en función de cómo evoluciona el cuerpo».