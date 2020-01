Nadie controla las peleas de jóvenes en Catriel cuando salen del boliche

En la pista de skate se registró una batalla feroz y uno de los jóvenes lo subió a las redes

Seguidilla infernal de golpes de puños entre dos pibes que se enfrentan y son alentados por otros desde dos bandos. Patadas voladoras arteras, que caen sobre ellos sin aviso, al igual que algunos botellazos. Chicas que gritan y corren pidiendo ayuda para que los frenen. Todo sucede con la luz del nuevo día que arranca en modo violencia, cuando los grandes duermen.

El cuadro descripto es una postal del descontrol que se observa a la salida de un boliche, en plena calle y en Catriel.

La viralización de dos videos en las últimas semanas que muestran las peleas despertó la alarma en la ciudad petrolera. No son hechos aislados ni novedosos, pero en el último mes se han repetido más que de costumbre. Muchos jóvenes terminan en el hospital y otros tantos demorados en la comisaría Novena.

Pasividad, mientras dos jóvenes pelean.

A fines de 2019 otro video, con más personas involucradas, y en el skate park de Catriel, ubicado en el centro de la ciudad, también capturó por varios minutos un festival de golpes. Fue luego de una fiesta de egresados. Los de “afuera” alienta, gritan, festejan a los que se golpean.

Del hecho más reciente trascendió que el conflicto se originó entre dos grupos dentro de un boliche bailable de la localidad y que afuera desencadenó la riña que terminó con varios jóvenes lastimados.

En el video, que se viralizó en las últimas horas, no se observa presencia policial. Según la ley, lo que ocurre en la vía pública es responsabilidad de la seguridad policial.

Fuentes policiales explicaron que hay un atraso en el pago de los adicionales por parte de los propietarios de los boliches. Consideran que esa es una de las causas de la falta de personal. Otro motivo es la escasa disponibilidad de los recursos con los que cuenta la fuerza local. Sin embargo, sin la presencia de polícías, los boliches no podrían abrir al público. Se trata de los espacios de mayor convocatoria nocturna en la localidad.

Todas las regulaciones están establecidas en la nueva Ley de Nocturnidad que se promulgó a mediados de noviembre del año pasado pero que todavía no se puso en funcionamiento porque requiere de la creación de un concejo de evaluación.

Según trascendió, la jueza de Faltas, Laura Morales, se reunirá con los propietarios de las discotecas para ponerlos en conocimiento de los detalles de la nueva reglamentación.

Por otro lado, los propietarios de los boliches aseguran que muchas veces los efectivos no controlan “adecuadamente” las situaciones emergentes ni dentro, ni fuera de los establecimientos. Es decir, pagan por un servicio que no se cumple adecuadamente. Este medio no pudo obtener información de la jueza de Faltas, Laura Morales, sobre las actas contravencionales y el trabajo que realizan en este tema. La funcionaria pública argumentó que no brinda detalles vía telefónica y se negó a dar información sobre los hechos de público conocimiento.



Ordenanza que hace agua

En Catriel rige desde hace poco la ordenanza de nocturnidad, que regula la actividad de los locales comerciales, entre ellos los boliches, pero mucho de lo que establece aún no se cumple.

La norma establece medidas preventivas, fiscalización y controles.

Los pubs, por ejemplo, deben permanecer abiertos hasta las 4.30 am, mientras que los boliches hasta las 7 am.

Establece que los locales que reúnan más de 250 personas y menos de 650 deberán contar con personal de salud y capacitación en RCP.

Insta a la creación de un Consejo de Seguimiento y Control de Eventos Públicos Masivos. Estará conformado por organismos municipales y provinciales. El consejo se encargará de evaluar y definir políticas de prevención de riesgos y seguridad en eventos masivos.