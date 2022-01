Neuquén financiará 21 proyectos de organizaciones sociales

El acto se realizó en la ex U9. Foto: Prensa de Gobierno

El gobernador Omar Gutiérrez firmó convenios con 21 organizaciones dela sociedad civil (OSC) que serán financiadas para desarrollar los proyectos sociales en la cuarta edición de Acercando Horizontes. Cada organización recibirá hasta 100 mil pesos para promover sus propuestas de impacto comunitario.

De la actividad participaron las y los representantes de las organizaciones sociales de la ciudad de Neuquén, Plottier y Centenario. En total, son 21 proyectos en donde se destinarán 4.300.000 pesos provenientes del Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN).

“Sé que no es solamente económico, sino que tiene que ver con un sinnúmero de acciones y requerimientos tan importantes como el acompañamiento técnico, el acompañamiento en los tropezones y en los bajones anímicos. Ninguno de nosotros estaría acá si ustedes no estuvieran levantando la bandera de construir estos proyectos desde el amor, por el otro y para el fortalecimiento de la sociedad civil”, dijo Gutiérrez durante su discurso en la ex U9.

El gobernador señaló que cada uno de los proyectos “tiene como causal y como origen la participación ciudadana. Gracias por la responsabilidad y el coraje”.

La ministra de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía, Sofía Sanucci destacó que la firma de convenios “permite materializar la cuarta edición de Acercando Horizontes, un programa que se viene implementando desde hace mucho tiempo”. Agregó: “La idea es que cada vez se presenten más proyectos porque es importante que se unan el Estado con las organizaciones de la sociedad civil en el territorio, porque eso parte de una premisa que es la participación ciudadana, que es una bandera que levanta esta gestión de gobierno para la co construcción de la política pública”.

Mirta Sangregorio, de la Fundación Tribu Salvaje de Neuquén capital, comentó que “somos una organización artística y cultural que trabaja con chicos en estado de vulnerabilidad y nuestro proyecto apunta a sacar a los chicos de la calle y que tengan un espacio de contención. Nosotros trabajamos con la OPRI hace muchos años y tienen un equipo de contención y acompañamiento maravilloso”.

Acercando Horizontes

Es un programa promovido por el Ministerio de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía, a través de la Oficina Provincial de Relaciones Institucionales (OPRI), que busca el fortalecimiento integral de las OSC de la provincia mediante asistencia técnica y financiera.

En sus cuatro ediciones se acompañó técnica y económicamente 185 proyectos de organizaciones sociales de 23 localidades de la provincia.