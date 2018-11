Así será la nueva boleta de CALF que mostrará todos los consumos

Los consumos estarán discriminados pero no está previsto que se pueda hacer un pago diferenciado (la parte energética de los servicios cooperativos), como se instruyó desde Nación.

“Con esto tendremos ahora una transparencia absoluta en los conceptos por los cuales pagan los vecinos, no quedarán dudas y se destruirán los dichos que sólo contribuyen a discusiones entre los vecinos”, dijo el presidente de la CALF, Carlos Ciapponi.

La nueva App

Esto le permitirá a los asociados no sólo ver sus consumos y hacer los reclamos; sino también informar a la cuadrilla para que intervenga en problemas en la cuadra o en el medidor, recibir alertas de emergencia ante apagones, conocer detalles de los cortes programados y hasta informar de las deficiencias del alumbrado público.

Cuestionamientos sobre la auditoría de Quiroga

Ciapponi discrepó de los números que hizo públicos el intendente Horacio Quiroga, quien sostuvo que el análisis se hizo en función del relevamiento de datos de la consultora Deloitte.

“No vimos el resultado de la auditoria, sólo un informe de algo que no vimos. Calf tuvo su asamblea extraordinaria la semana pasada y se aprobó el presupuesto; y no es verdad que fue deficitario, fue positivo. Cuando hablan de nivel de ausentismo dan un valor que es de hace 2 años atrás y el miércoles pasado fue el primer día en la historia de Calf que no recibimos un certificado de los empleados por alguna ausencia, así es que hemos hecho un trabajo tremendo”, planteó.

Dijo que “entregamos toda la documentación que nos pidieron, pero la información que dicen no tiene que ver con la realidad, insisto en que no vimos esos informes”.