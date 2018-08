Bajan el precio del gas para la generación eléctrica

La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) reducirá a los precios a ser reconocidos a través de la modalidad de Gas Plus, de 5,20 dólares por millón de BTU que regían desde abril de 2016, a 4,20 dólares. Ayer se publicó en el Boletín Oficial de la Nación una resolución que fija que los precios del gas natural “con destino a la generación de electricidad a ser comercializada para la provisión del servicio público de distribución de electricidad”, serán rebajados en todos los puntos de ingreso.

A partir de hoy, los nuevos precios del gas natural en cada punto de ingreso al sistema quedan de la siguiente forma: u$s 4,42 por millón de BTU (antes u$s5,53) para la Cuenca Neuquina, para la Cuenca Noroeste u$s 3,94, u$s 3,87 para la Cuenca Golfo San Jorge, u$s 3,70 para la Cuenca Santa Cruz Sur y para la Cuenca Tierra del Fuego u$s 3,58.

El año pasado la provincia de Neuquén recaudó 5.638 millones de pesos en regalías gasíferas. El número no cumplió con las expectativas que tenía el gobierno para el 2017, pero de igual manera representó el mayor ingreso en concepto regalías para la provincia. Esta baja en el precio del gas natural para la generación de electricidad nuevamente podría jugarle en contra a la provincia en sus proyecciones de recaudar dinero de las regalías.

La medida se enmarca en el recorte de subsidios que lleva adelante el gobierno nacional y según estimaciones realizadas por las operadoras, la reducción del precio reconocido por Cammesa podría alcanzar una rebaja en los subsidios que se abonan a las petroleras de hasta 17.000 millones de pesos por año.

La resolución argumenta que en el contexto actual del mercado en el que se observa una baja de los precios del gas natural, “corresponde que se implementen mecanismos competitivos para asegurar la disponibilidad de los volúmenes de gas requeridos para ser utilizados en la generación de electricidad”, para el servicio público.

Es por esto que hasta que se realicen los procedimientos correspondientes, “resulta necesario establecer nuevos previos máximos de referencia en el punto de ingreso al sistema el gas natural de cada cuenca de origen con destino de generación”.