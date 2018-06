Caso Lautaro: el imputado dijo que atacó para defender a un amigo

“¿Vos sabés por qué estás acá?”, le preguntó la fiscal Sandra Ruixo a Lautaro Bettini Speranza (20), el joven la miró y luego giró hacia el estrado donde estaban los tres jueces, pero se quedó en silencio. La funcionaria judicial reiteró la pregunta y allí el muchacho fue contundente: “me encuentro acá porque el primero de enero atentaron contra mi vida”, respondió. Te puede interesar: Caso Lautaro: hoy inicia el juicio y esperan un fallo ejemplificador El último recuerdo que tiene Lautaro del día en que lo atacaron con un piedrazo en la cabeza, que casi le costó la vida, es haber estado en la fila de ingreso para “la palpa”, una fiesta electrónica de fin de año que se organizó en el predio del Neuquén Rugby Club. De allí en adelante todo es un vacío, lo único que puede repetir es lo que le han contado sus familiares y amigos en los últimos meses, y lo que pudo ver en el video donde quedó registrado el ataque en su contra. Te puede interesar: Video: Seis meses después de la brutal agresión, cómo fue el caso de Lautaro Ayer el joven declaró en el juicio en el cual se resolverá la responsabilidad de su agresor, Newen Rodríguez Hernández (18). Fue la primera vez que los dos jóvenes se vieron las caras. A Lautaro le tocó estar sentado en medio de la sala del juicio, con un micrófono en la mano respondiendo preguntas, y Newen detrás de un escritorio, junto a su abogado defensor Gustavo Lucero. El testimonio de Lautaro fue breve, manifestó su nerviosismo por la situación y respondió a cada una de las preguntas que le hizo la fiscal, la abogada querellante, Melina Pozzer, y el defensor del imputado, Gustavo Lucero. La estrategia de la defensa Antes de que comiencen las declaraciones de los testigos, el abogado Lucero aclaró que el imputado quería declarar. Al igual que en las etapas anteriores al juicio, Newen tomó el micrófono y muy brevemente pidió disculpas por lo ocurrido: “pido disculpas , solo quise frenarlo porque iba a golpear a Nicolás Meza”, declaró en relación a un amigo suyo que habría estado en el lugar del hecho. El abogado de Hernández Rodríguez esbozó su teoría de lo que habría ocurrido aquella mañana. Dijo que Lautaro había golpeado al menos a tres personas y que se encontraba muy violento. Lucero sostuvo que los amigos le decían “no seas cabeza dura Lautaro, no busquemos problemas. Pero lamentablemente Lautaro los buscó”. En ese contexto el defensor explicó que Newen actuó en defensa de terceros y que el caso debe tomarse como lesiones graves.

El ataque se produjo el 1 de enero alrededor de las 7:40 de la mañana. Fue sobre la calle San Martín al 6.500 entre el Neuquén Rugby Club y el aeropuerto.

“Lautaro no puede hacer deportes, no puede estar solo... Todavía no se sabe cuando va a poder recuperar su independencia”,

manifestó Vanesa Speranza. La madre de Lautaro fue la primera en declarar.

“Newen actuó en defensa de terceros, para detener las agresiones de Bettini. Lo neutralizó con lo único que tenía a mano”,

esgrimió el defensor particular del acusado, Gustavo Lucero.

Los amigos del acusado se manifestaron antes de la audiencia.

Bombos y pancartas, para pedir la libertad

El patio de la ciudad judicial amaneció entre afiches y panfletos que exigían la libertad de Newen Hernández Rodríguez.

En las puertas de la sala de audiencias, un grupo de 20 personas se presentó con remeras con la cara del muchacho imputado, llevaron bombos y grandes pancartas para exigir su libertad.

Entre los cánticos y el bullicio se pudieron ver distintos mensajes entre los carteles, algunos manifestaban apoyó para

