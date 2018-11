Choferes de ambulancia tomaron el CAM

Tras una protesta que inició esta madrugada, choferes de ambulancias del sistema público de Salud tomaron el Centro Administrativo Ministerial (CAM). Fue ante la falta de respuestas de las autoridades provinciales con una serie de reclamos que incluyen demandas laborales y mejoras en el parque automotor.

Iniciaron con una paro de 24 horas esta madrugada, luego se interrumpió el tránsito por unos minutos en la Ruta 22 a la altura del puente Carancho, se hizo una volanteada, y después se trasladaron a Casa de Gobierno donde entregaron una nota con sus demandas. “Si no viene el ministro de salud (Ricardo Corradi Diez ) no nos vamos. Dejamos la nota en Casa de Gobierno, y nos dijo que vengamos a hablar con el ministro de Salud, y cuando salíamos nos mandaron para hablar con Seguel que nos tuvo una hora y media y nada, así que nos vinimos para el CAM ”, anunció Raúl Balgorria, delegado de los choferes y sostuvo que si no tienen una respuesta favorable permanecerán en el lugar.

En total son cinco los puntos que reclaman los choferes, pero que engloban una situación insostenible aseguró el dirigente Raúl Balgorria. El primero de los pedidos es el pago de los viáticos adeudados desde hace siete meses y que se rediscutan los montos. Las otras demandas es que se renegocien las guardias pasivas y activas, que se renueven y mantenga correctamente el parque automotor, que revise el encuadre inicial y se dé la categoría correspondiente a trabajadores que hoy cobran menos de los que les correspondería.

Raúl Balgorria apuntó sus quejas a los dirigentes locales de ATE Carlos Quintriqueo y Jorge Marillán: “La conducción de ATE provincial no se puso al frente y tuvimos que ir a ATE Nacional”, expuso.