Cimolai irá a la reelección por fuera del PJ

El intendente de Centenario, Esteban Cimolai, confirmó su alejamiento del Partido Justicialista y se plegó al armado de un nuevo espacio vecinal que competirá en las elecciones municipales del 2019. El dirigente confirmó que ya “no hay relación” con su antecesor y padrino político, Javier Bertoldi, y sostuvo que el partido por el cual llegó a la intendencia hace tres años “está alejado de la gente”.

Somos Centenario es el nombre del partido vecinal que se presentó la semana pasada en CPEM 71 de la ciudad como “un espacio multipartidario e independiente, sin bajada de línea”. Si bien no anunció potenciales candidatos para la elección del año que viene, sí se confirmó su intención de disputar la intendencia.

Cimolai aseguró a este diario que participó del lanzamiento “como un vecino más” y que “es un espacio que todavía no tiene candidatos”. “No estoy pensando en una candidatura o en buscar una reelección. Hoy estamos abocados a la gestión y a la gobernabilidad. Sí he participado de reuniones y me siento identificado con esa forma de pensar”, planteó.

El intendente asumió en 2015 de la mano del PJ como el candidato natural para suceder a Bertoldi, quien ya no podía repetir. Se impuso en la elección por más del 45% y obtuvo siete de nueve concejales en la distribución de bancas.

“Hoy el PJ está alejado de la gente de Centenario. Estoy participando de otro espacio porque no me siento reflejado con el proyecto que el partido tiene para Centenario y por eso buscamos una organización que nos incluya y nos contenga a todos los centenarienses con una idea democrática y sin bajada de línea directa”, afirmó.