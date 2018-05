Cómo se preparan para la lluvia los vecinos de los barrios que se inundaron

A pesar de que el pronóstico no despertaría alertas, el agua dejó marcas en los barrios y desde “Río Negro” salimos a recorrerlos para conocer cómo esperan los vecinos este fin de semana de lluvias.

Sin embargo, el subsecretario provincial de Defensa Civil y Protección Ciudadana Martín Giusti aseguró que las autoridades de la AIC pronostican una caída de 10 milímetros, lo que no generará grandes inconvenientes y, por el contrario, ayudará a enfrentar la sequía.

En 2014 su patio se inundó 30 centímetros y desde ese momento tiene una madera que atornilla para evitar que entre el agua. Además, usa bolsas de arena como barrera ya que con una lluvia algo intensa “se inunda toda la calle y no se puede circular”.

El carpintero Andrés Gutiérrez se puso mano a la obra luego de que unos 50 centímetros de agua cubrieran la calle y casi ingresaran a su casa de Ricardo Rojas al 500 en la inundación de 2014. El vecino construyó un sistema de compuertas de cuatro partes que tapa la puerta de su casa y que sirvió para que dos años después el agua no entrara a su vivienda.

Gabriel Hamse, dueño de un comercio de electricidad, también diseñó su propia estrategia para enfrentar las inundaciones, ya que un metro de agua ingresó a su local en 2014 y unos 20 centímetros en 2016, causándole grandes perdidas de mercadería.

Cuando la lluvia se avecina, Gabriel guarda sus productos en lugares alto, coloca chapas y alguien custodia lo que vaya sucediendo de forma permanente. Sin embargo, se lamentó el comerciante, si el agua es mucha los líquidos cloacales rebalsan dentro del local.

“ Lo atajas un poco si es fuerte, si es muy fuerte no hay manera de atajarlo. Hubo una lluvia no tan fuerte el año pasado donde llegó el agua hasta arriba de la vereda, pero no alcanzó a entrar”, contó y agregó que cuando ven que llega a ese nivel cortan la arteria para evitar la circulación de vehículos y el consecuente oleaje que arrastra el liquido hacia las casas.