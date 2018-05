CPEM 14 reclama el cierre de dos cursos y un plan de estudio

Docentes, padres, y alumnos del colegio CPEM 14 de Aluminé se encuentran reclamando en el Consejo Provincial de Educación (CPE) que mediante una resolución del organismo cerraron dos cursos de cuarto año dejando a los alumnos del colegio sin la orientación de Ciencias Exactas y a docentes sin trabajo.

“Pedimos que quede en stand by esa resolución por lo menos por este ciclo lectivo 2018 para no tener que reagrupar a los chicos, y que no nos saquen un plan de estudio que se consiguió después de una lucha de dos años y ahora nos sacan”, solicitó Florencia Márquez, secretaría de la institución.

Comentó que si sigue la norma vigente los alumnos de esa orientación deberán viajar hasta Zapala para continuar con el plan de estudio. Las otras dos orientaciones que se dictan son Turismo y Medios de Comunicación.

Márquez señaló que el otro curso que se cerró corresponde al turno noche donde asisten estudiantes mayores de 16 años.

Otro punto es la situación de los docentes que por el cierre se “quedan sin trabajo en esta altura del año, que en principio no tomaron otras horas porque tomaron estas que al final después se las terminan sacando”.

Si no se modifica los obligaría a reagrupar alumnos quedando algunos con “cuarenta chicos en un mismo aula, y algunos son chicos integrados “.

La secretaria explicó que llegó a la escuela casi un mes después la resolución. “ “El 23 de marzo recibimos una resolución con fecha de emisión el 28 de febrero donde expresa el cierre de nueve cursos pero a su misma vez la creación de siete, eso significa que quedan dos cursos cerrados “, describió.