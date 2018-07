Criticas de las protectoras por multas a los que alimentan a perros callejeros

En dicho comunicado no se aclara cómo se llevará el control de estas situaciones, aunque se pide dar aviso al 103 a Defensa Civil, ni el tipo de multas que se aplicarán y, por el momento, no se han realizado aclaraciones al respecto desde el Municipio.

Otra referente de la protección animal es Andrea Ferracioli, actual directora provincial de capacitación y formación de Recursos Humanos y exconcejala, quien consideró que el envío de las cédulas “es una medida totalmente irracional y no tiene justificación alguna”.

La funcionaria afirmó, en declaraciones radiales, que hubo una mala interpretación de la normativa y coincidió con Tapia en que “la única forma en la que se puede controlar la población de animales es por medio de la castración masiva y gratuita”.

Por su parte, la referente del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados, Julia Busqueta, contó que el martes se reunirán con la subsecretaria de Medio Ambiente para pedir explicaciones sobre las notificaciones enviadas. La abogada resaltó el impacto negativo que tiene la medida sobre los vecinos que “demuestran empatía haciéndose cargo de una responsabilidad del Estado”.

Respecto a la posibilidad de que quienes ayuden a los animales callejeros sean sancionados, Busqueta aseguró que “es un barbaridad porque en la ordenanza eso no está en ningún lado, es una interpretación nefasta de la ordenanza, no dice en ningún lado que se puede multar (...) no tiene ningún sentido”.