Profesionales y voluntarios unidos contra la desnutrición en Neuquén

Las 15 de un jueves cálido. Las calles de tierra del barrio Hipódromo están desiertas. El ruido y el movimiento se concentran casi exclusivamente en una vivienda ubicada de la Calle 2, Manzana 13. La casa es chica pero el corazón grande, y la labor que se desarrolla allí mucho más aún. Se pelea a diario contra la desnutrición infantil.

Una frase hizo eco entre las paredes de un pequeño e improvisado consultorio pediátrico. “Lo que no se logra hasta los 5 años, no se recupera nunca más”, dijo Verónica Junge Paz, coordinadora del programa. Los primeros cinco años son vitales para la infancia. Una malnutrición provoca talla baja y bajo peso, es irremediable. Ese niño será un adulto bajo en peso, estatura y cargará en sus espaldas consecuencias no menores.

Ahí empezó todo. Así comenzó la labor del equipo interdisciplinario de la Fundación Tiempo de Niños que replica el programa Conin contra la desnutrición en chicos de sectores carenciados.

Pediatras, psicólogas, psicopedagogos, docentes, nutricionistas, fonoaudiólogas y asistentes sociales están allí para combatir un mal silencioso desde un abordaje multidisciplinario y sobre todo humano.

Dos veces por semana concurren 37 niños de 0 a 5 años y 24 madres. La tarea comienza mucho antes de que las mamás lleguen. Alberto está listo para hablar de higiene personal y cuidado del agua. Isabel enciende la hornalla y calienta agua para la merienda, su marido Telmo arma sobre una mesa las bolsas con alimentos saludables que luego repartirá. Laura, Valeria y María José con coloridos gorros esperan a los pequeños en el jardín de la casa de la vecina que prestó el espacio para los juegos al aire libre.

Afuera se prepara un cumpleaños. Bajo las paredes de una casa en construcción está la mesa con un mantel con unicornios. Arriba cuelgan globos de colores, sobre la gramilla seca están los elementos que las maestras utilizarán para la tarea de “estimulación sensorial y motora de los niños”.

Laura, la nutricionista llegará un poco después con la torta, “y una especial para Ezequiel que tiene intolerancia a la lactosa”.

Adentro, las mamás participan del taller con el pediatra. Días atrás aprendieron a elaborar comidas saludables y tentadoras con aquellos alimentos que pueden comprar. “La lenteja no va solo al guiso, puede convertirse en una hamburguesa. Vamos a cocinar unas galletitas dulces de polenta”, son las indicaciones de la tallerista. Esas galletitas llevarán el plus de la leche.

Dos nenas de la casa vecina colaboran con las docentes en el entretenimiento de los chicos. Tienen toda la tarde libre y también las ganas de sumarse a jugar un rato.

Miguela es una niña despierta pero poco comunicativa. Pepo está abocado a sacar con sus manitos un puñado de cereal de un tazón azul. Sofía dice no tener amigas allí, pero no pierde tiempo en sumarse al juego.

Adentro, las madres están terminado un taller de manualidades. Telmo ya tiene preparadas las bolsas de alimentos que las chicas se llevarán. Cada bolsón sale 25 pesos, tienen de todo. Por 5 pesos se llevan un kilo de ropa del ropero comunitario. “Es importante que las mamás sientan que no vienen por la caridad. El mensaje que queremos darles es: sos tan digna de comprar ropa y comida para vos y tu familia como aquellas mujeres que compran en comercios del centro”, aclara Verónica.

Es hora de regresar a casa.

–¿Y vuelven?

–Siempre. Tenemos cero deserción.

Objetivo logrado, hasta el próximo día en que se abra la puerta otra vez.