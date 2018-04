Los vueltos: de las monedas a los caramelos

La ley de Redondeo, la que establece que los vueltos tienen que ser siempre a favor de cliente, parece sumarse al listado de leyes que no se cumplen. Desde el área de Defensa al Consumidor detectaron, a través de los canales de comunicación que ofrecen a los vecinos, que las irregularidades por parte de los comercios eran claras y reiteradas.

Según la norma (Nº 22802) aquellos casos en los que surgieran del monto total a pagar diferencias menores a cinco (5) centavos y fuera imposible la devolución del vuelto correspondiente, la diferencia será siempre a favor del consumidor. El monto es tan pequeño que parece insignificante, pero para la Dirección provincial el problema ocurre con la acumulación de incumplimientos y sobre todo en comercios de grandes superficies.

Desde el organismo emitieron una serie de recomendaciones para que los consumidores y usuarios tengan en cuenta a la hora de relacionarse con un vendedor o proveedor de servicios y productos.

“Nosotros tomamos conocimiento de que no se estaba efectuando lo que está establecido en la ley por lo tanto estamos alerta de que se ejecute el cumplimiento. Si bien la ley habla de que cualquier diferencia menor a 5 centavos que tenga a su favor y no tenga para dar el vuelto al consumidor el proveedor tiene que redondear hacia abajo. Pero sabemos que esas monedas ya no están en circulación así que lo que recomendamos y aconsejamos es que se considere el ‘espíritu de la norma’ , que reitera que el redondeo siempre es a favor del consumidor”, explicó la directora provincial de Defensa del Consumidor, Laura Vargas.

También desde el organismo se advirtió que el proveedor no puede valerse de no tener cambio para devolver menos de lo correspondiente al consumidor. Indicaron que ante esta situación, que es una practica habitual en los comercios, se puede exigir que se entregue mercadería para compensar la diferencia.

“El consumidor no esta obligado a recibir bienes como vuelto, es común que ofrezcan caramelos los comerciantes. Si el consumidor no tiene problema en recibir eso ya corre por su cuenta porque ellos tienen posibilidad de decidir. Pero si la persona no esta de acuerdo puede exigir otras cosa, porque está en su derecho que se le dé el vuelto con monedas o billetes”, dijo Vargas.

Y agregó que todos los comerciantes tienen que cumplir la ley: “el redondeo se da ante la imposibilidad de dar el vuelto, porque no tenga esa moneda o billete para dar, pero siempre tiene que ser a favor del consumidor y no se debe elevar el precio del producto sino que debe disminuirse”.