Debaten si los niños pueden ir al baño durante las horas de clases

La acusación pública de que a los niños de tercer grado de una escuela privada de Neuquén les hicieron bajarse los pantalones para ver quién “se había hecho caca” terminó en denuncias de dos familias ante el Consejo Provincial de Educación (CPE). El cuerpo colegiado del CPE debatía anoche qué acciones tomar contra los docentes acusados.

El Sagrado Corazón quedó en la mira por prohibir que sus estudiantes vayan al baño durante las horas de clases. La situación tomó estado público por Patricio, un padre que contó lo ocurrido. Además circuló un e-mail que habría enviado la institución explicando que “Alguno de los alumnos de 3° A se hizo caca encima en su ropa” y continúa: “Como después de interrogar al grupo ninguno reveló la necesidad de hacer caca, es que le solicitamos en el baño que bajen sus pantalones para poder observar las piernas y detectar quién estaba sucio”. Patricio agregó que su hija había tenido infección urinaria por aguantar, situación que se habría repetido con alumnas de otros grados.

Otra acusación pública fue la de Valeria, quien afirmó que el año pasado sacó a su hijo de la escuela porque se orinó encima dos veces y en una de esas oportunidades ni siquiera le cambiaron la ropa. Además, la mujer contó que presentó la denuncia ante la policía, que fue derivada al CPE, organismo que tomó intervención a través de una mediación.

Lo mismo hizo Rodrigo hace tres años, después de descubrir moretones en la espalda de su hijo, que iba a jardín de infantes, y que la maestra le había dicho que no contara que se había golpeado con un compañerito. “Me dijo: ‘Es que la seño nos dijo que los nenes buenos no le cuentan a los papás’. La directora justificó el caso diciéndome que no quisieron preocuparnos porque los chicos suelen exagerar”, relató el hombre.

Algunos padres y madres esperan respuestas desde la institución, que no emitió declaraciones públicas sobre el tema y cerró su cuenta de Facebook. Además resaltaron que los niños no pueden crecer pensando que podrían retarlos por querer ir al baño ya que no tienen las herramientas de un adulto, y adelantaron que pedirán un cambio en las normas internas de la escuela.