Denuncian que Quiroga le cobró menos a la empresa que instalará torres

El Frente Neuquino advirtió que el intendente Horacio Quiroga firmó un convenio marco con una “torretera” (empresa que se dedica a instalar torres de antenas) que no sólo viola las ordenanzas vigentes -sancionadas el año pasado - sino que les cobra un menor valor a los adjudicatarios del servicio.

“Es una subcontratista la que firma el acuerdo, la ordenanza establece que debe ser la licenciataria, la operadora”, dijo el concejal Luis Durán y sostuvo que el Ejecutivo pretende que el Deliberante convalide el acuerdo marco, que “tiene varias objeciones por sus irregularidades”.

Se preguntó porqué viola varios artículos de la ordenanza marco que el oficialismo de Cambiemos impuso el año pasado, de la mano de una presentación que hizo la Comisión Nacional de Comunicaciones.

“No sólo está violentando la ordenanza vigente sino que le otorga un permiso por 30 años con más 10 de prórroga, cuando la actual sólo autoriza cinco y cinco. A un precio de 400 dólares por antena (cuando antes era de 650), le está otorgando un negocio de 4,5 millones de dólares al cabo de la adjudicación”, detalló el concejal

El concejal indicó que el secretario de Modernización, Rubén Etcheverry, no se presentó ayer en la comisión para defender el acuerdo marco firmado, sino que fue un subsecretario “que no supo responder los cuestionamientos que le hacíamos. El mismo expediente que pretenden que se refrende tiene el aporte del área de legales del municipio que advierte que la empresa con la que firmaron, no está registrada, no hubo licitación porque se hizo una convocatoria por mail, y se eligió entre dos empresas, la que tenía menor experiencia”, cuestionó.

