Dos generaciones de personas trans en el día del Orgullo

Serena tiene nueve años y fue la niña trans encargada hoy de izar la bandera LGBTI durante el acto por el Día del Orgullo en Neuquén capital.

-¿Cómo te definirías?

-Extrovertida y siempre busco nuevos amigos

Durante la charla está inquieta, quiere salir corriendo por el Paseo de la Diversidad y la Igualdad, ubicado en Antártida Argentina y 9 de Julio. Será la última vez que la convocatoria se realice allí. El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que establece que de ahora en más, cada 28 de junio, el izamiento se hará en la Plaza de las Banderas, un sitio emblemático de la ciudad.

La decisión de que sea la responsable de llevar los colores del arcoiris a lo más alto no fue azarosa. El director provincial de Diversidad, Adrián Urrutia, asegura que es un signo de los nuevos tiempos: visibilizar la infancia trans, aquellos niños, niñas, niñes que no se identifican con el sexo que les fue asignado al nacer.

“Es muy decidida, como la ves, es una nena que se planta, nos cuenta quién es. Pensábamos que era un nene y ella nos contó: “el nombre que me eligieron es hermoso, pero tengo que elegir otro, porque ustedes no sabían que yo era una nena.” Nosotros como familia no entendíamos lo que era una niña transgénero. Hay un sistema que ubica binariamente (varón/mujer) dónde tenes que estar. Serena nos vino a mostrar que eso se rompe”, explica Verónica, su mamá.

Agrega: “yo cuando encuentro gente adulta que me dice que no pudo vivir su niñez de la manera en que lo sentía me produce un profundo dolor de mamá. El colectivo trans tiene un promedio de vida de 35 años, es una deuda que tenemos. Sí, acompaño a mi hija, por supuesto, y sé que va a tener una vida distinta, pero me parece que tenemos que ser parte todos y todas, poder empujar ese gran cambio.”

Verónica plantea que son las mujeres trans adultas, que estaban hoy en el acto, las que le permiten a Serena “que viva otra vida, con más derechos.”

Una de ellas es Luján Acuña, de 51 años. “Estamos destinadas a ser las futuras indigentes de este Estado. Si tenemos en cuenta que somos la primera generación que va a llegar a vieja, porque hoy en día tenemos muchísimas mujeres de 50 años, no así tantas de 60, mucho menos de 70 u 80. Entonces somos la primera generación que nos vamos a enfrentar con la vejez y realmente estamos totalmente desprovistas, desnudas, ante esta sociedad que sigue siendo reticente a nuestra intervención. Neuquén, que es una provincia que dice ser abierta y cosmopolita, aún no tiene firmado el cupo laboral trans y realmente es preocupante”, sostiene.

El proyecto de ley que propone que un porcentaje de los cargos de los tres poderes del Estado provincial deberá ser cubierto por personas trans y travestis, todavía no obtuvo despacho de comisión en la Legislatura. “Somos personas que hemos estado al margen, nosotras no podemos esperar”, manifiesta Luján.