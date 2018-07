El artista que llena de color las calles neuquinas

Se considera un artista plástico del Alto Valle. Es un representante de la cultura en la zona y un creador de infinitos personajes. Lleva una marca, color, forma y estilo que lo identifican a simple vista. Los vecinos en la capital neuquina al ver sus obras y esculturas reconocen su colorido universo plasmado en los rincones de la ciudad.

Martín Villalba es un artista que todos los días se entrega al arte visceral, sentimental y diverso. “La definición justa que me caracteriza es ‘vivo para el arte’. Soy un militante del arte, voy por todo el país levantando esa bandera que me hace muy libre pero también me genera una responsabilidad enorme. Porque me tengo que hacer cargo de que soy artista. No es tan liviano llevar ese nombre, requiere sacrificio”, comentó mientras observaba sus pinturas.

Además de pintar el horizonte del Valle en sus obras, también expone toda su imaginación. Uno de sus últimos trabajos en la zona fue la realización del mural “Lo real sana”, sobre la fachada de los consultorios de la Clínica Pasteur en la calle Roca e Yrigoyen. Ahí Martín tuvo la oportunidad de mostrar una vez más todos los personajes e ideas que rondan en su mente.

“Para mí poder pintar nuevamente un mural me da la sensación de que le damos valor a la pared. Una pared sin nada es como un lienzo en blanco donde se puede poner de todo. Yo quise generar una trama visual, pinté muchos personajes uno al lado del otro, hay algunas palabras. Y no deje ningún espacio ni aire dentro del mural. No todos mis dibujos son así pero es algo que me identifica, no dejar oxígeno en el cuadro”, expresó Villalba.

Y agregó: “En este mural me saqué las ganas de hacer lo que yo quería. Aunque siempre laburo sin prejuicios. No me imagino una idea sino un millón de ideas y eso es lo que quise hacer. Aproveché el espacio y dije: ‘acá hago lo que me encanta’. Y algo más que me marca es que mis pinturas no tienen pie ni cabeza, se pueden usar en todas las direcciones”.

Turquesa y coral

Los colores que utilizó en el mural tienen mucho que decir, no fueron simplemente elegidos al azar. Cada color tiene un significado para el mural y para Martín. “El turquesa es uno de mis colores favoritos. Le quise poner onda a la ciudad y también al que pasa y lo mira. Y el color coral tuvo un poco de controversia, pero mi idea era ser como una baliza. Que la gente vea el color parecido al stop, observe y siga su paso con más onda”.

Por otro lado están los íconos de medicina que pintó en el mural y también sus personajes entremezclados en la pared. “Me di cuenta de que soy un creador de personajes. Y cuando hago este tipo de trabajos me doy cuenta de que pongo en juego a toda la sociedad. Hay gente que se compara con mis personajes y me ha dicho: ‘creo que yo soy este’, y capaz que no tienen idea qué es”, dijo y agregó: “Tengo más de cincuenta personajes y muchos son de mi infancia o del secundario. A todos los paso a un boceto”.

Un libro lleno de criaturas de a poco va tomando fuerza y valor para convertirse en el centro de las creaciones de Martín. “Santos de todo tipo, Tipit@s, el Hipopótamo que ama la samba y el blues, un creador y su némesis Siñori Satano, centauros y muchos más. Algunos de ellos fueron apareciendo hasta el punto de decir ‘mirá que interesante esto’. Se me ocurren como bocetajes que después van tomando forma, valor y fuerza”, sostuvo el artista.

Los cuadros, las esculturas y los murales de Martín Villalba se distinguen y detienen a todos los neuquinos.