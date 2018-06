El Deliberante de Neuquén parece “intrusos en el espectáculo”

La sesión del Concejo Deliberante comenzó y abrió con el debate entre los ediles respecto a si el presidente de Cambiemos, Mario Lara, amenazó en tono de broma con el elemento de tortura en medio de una discusión con el concejal del Frente Neuquino, Luis Durán.

Las intervenciones superaron casi la primera hora del inicio de sesión. “Parece intrusos en el espectáculo”, ironizó el concejal del MPN, Marcelo Marchetti.

“A mi el gremio me gritó que era puta y ninguno de ustedes salió a defenderme”, dijo la concejal Jorgelina González al indicar que era indebido la extensión del debate respecto al tenor de la discusión entre Lara y Durán en las comisiones.

Entre otros temas en debate, llegó al recinto para la votación el proyecto del concejal de Cambiemos, Francisco Sánchez, que busca ordenar las marchas y movilizaciones en Neuquén, y determina que deberán tener permiso del intendente Horacio “Pechi” Quiroga.

La iniciativa no había logrado el voto de otro bloque hasta que la edil González firmó el despacho, tras separarse del bloque de Cambiemos no por diferencias ideológicas, sino para posibilitar la llegada de expedientes al recinto que no tienen el aval de otro sector político.

Entre los últimos puntos del día se encuentra el despacho para la creación de un tercer tribunal de Faltas en la ciudad.