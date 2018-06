El Metrobus se empantana y los vecinos se plantan con reclamos al Municipio

La obra del Metrobus avanza sobre el oeste de la capital neuquina. Muchos vecinos todavía no se imaginan y no conocen cómo será la obra de gran magnitud que está llevando adelante el gobierno municipal junto con Nación. Han pasado más de seis meses y los vecinos siguen con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar frente a sus casas.

Ya comenzaron a modificar la avenida del Trabajador a la altura de Godoy, pero continuará por 20 cuadras hasta la calle Manuel Rodríguez.

“En esta etapa empezaron hace tres semanas y mucho avance no se ve. Nos perjudica un poco porque no tenemos lugar para que pase gente en auto. Estamos con las calles cortadas. Y hasta caminando no viene la gente porque ven el terraplén que hicieron y algunos se han caído, entonces muchos no pasan”, comentó Agustina, dueña de una ferretería que esta ubicada sobre avenida del Trabajador. Y agregó que “de noche está todo oscuro, cortaron la luz así que es un desastre esta zona”.

Los vecinos de la zona que recorre el Metrobus toleran las obras pero también reclaman que se deberían hacer más rápido. “Empezaron a llegar las máquinas y cortaron la calle, pero nunca nos avisaron que iban a hacer esto y cuánto va a durar. Ya nos estamos imaginando que para un año largo vamos a estar así, porque si no terminaron la primera parte, acá va a durar bastante. Podrían ir avanzando de a poco e ir terminando a la vez”, opinó Ricardo un vecino frentista a la obra.

Otra de las molestias que les ocasionó la obra a los vecinos es la modificación del bulevar de avenida del Trabajador a la altura del barrio El Progreso, entre Colón y Manuel Rodríguez.

“Hace una semana empezaron a romper el bulevar que teníamos con césped y algunas flores. No nos dijeron nada, solamente empezaron a hacer la obra del Metrobus. Lo único que nos molestó fue que nos sacaran todo lo nosotros habíamos puesto, los arbolitos y flores. Más adelante los vecinos iban a empezar a juntar plata para seguir arreglando, pero menos mal que no hicieron nada, porque iban a romper todo”, expresó Norma, una vecina que vive en avenida del Trabajador al 3000.

“Entre nosotros nos preguntamos cómo va a ser esta obra porque no entendemos y lo único que vemos es que están rompiendo todo”, sintetizó otra vecina.