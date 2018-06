El paro dejó pasajeros varados en la terminal de Neuquén

Lautaro Nehuen es vaqueano y llegó ayer a las 17 desde 25 de Mayo, provincia de La Pampa. Explicó que él último colectivo que salió hasta Barrancas, su destino, fue a las 14 y que deberá esperar hasta mañana.

Por ese motivo pasó la noche dentro de la terminal para zafar del frío, tomando mates. Explicó que “salí a probar suerte a otros lugares y no me fue bien”, luego comentó que tenía poco dinero y que “creo que voy a tener que hacer dedo porque no me alcanza para el pasaje”.