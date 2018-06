En el Oeste neuquino niños y niñas juegan la Champions League

Cada amante del fútbol sueña con jugar como en las grandes copas internacionales. En el oeste de Neuquén ese deseo es posible con la quinta edición de la “Champions League del Oeste “, un torneo que busca la contención y fomentar buenos valores. Como incentivo los encuentros poseen los elementos y las características del máximo torneo de clubes de Europa.

Hace dos jueves inició el campeonato que reúne a 56 equipos integrados por jugadores de 5 a 35 años que viven en ese sector de la capital.

La actividad es organizada por la Asociación “Un Día Diferente”. Cada partido contiene puntos en común con las grandes ligas. “Le metemos todos los chiches, la pelota original, la música original de la champions y el reloj de los cambios”, comentó Ariel “Cuca” Aila, presidente de la asociación.

Agregó que como novedad en esta edición se incorporaron los intercomunicadores de los árbitros y el aerosol que usan los referí en los partidos de primera división. El trofeo además es una replica de la clásica “orejana” que reciben los campeones europeos.

El uso de los elementos originales “ tiene que ver con que el chico se incentive y salga a entrenar, que no esté en la calle, y que venga la familia y lo acompañe”.

Dijo que “no hay nada que enviarle a Europa. La idea es que sea lo más parecido y que los niños sientan que están jugando en las grandes canchas del mundo”.

Remarcó que buscan sobretodo que los participantes “puedan disfrutarlo pero siempre entiendo que es no a la droga, no al alcohol, y no a la violencia”, apuntó el presidente.

La cancha se ubica en Novella y Necochea, y todos los martes y jueves será el escenario de cada encuentro deportivo.