Familiares y amigos de Florencia Penacchi reiterarán su reclamo por “Verdad y Justicia”

A 13 años de la desaparición de Florencia Penacchi, familiares y amigos marcharán mañana en la ciudad de Neuquén en reclamo de que se investigue el caso en un contexto de trata de personas.

La concentración de mañana se iniciará a las 19 frente al monumento a San Martín, donde también se desarrollarán intervenciones artísticas y una radio abierta.

Te puede interesar: Tras 12 años, no hay pistas de Florencia Penacchi

“Se cumplen 13 años que no sabemos nada de Florencia y en esta oportunidad nuestra consigna va a ser ‘Verdad y justicia’ porque no sabemos qué le pasó ni dónde está; no hay ninguna certeza ni acompañamiento del Estado”, explicó Lilén Argat, prima de la joven desaparecida.

Te puede interesar: La carta que escribió la mamá de Florencia Penacchi

Al momento de su desaparición, Florencia Penacchi tenía 24 años y desde 1999 vivía junto a su hermano en un departamento de Palermo ya que cursaba la carrera de Economía en la Universidad de Buenos Aires y trabajaba en el Instituto de la Vivienda del Gobierno de la Ciudad.