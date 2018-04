Femicidio: Violeta Matos había advertido que Muñoz Tapia era violento

“Cuatro o cinco días antes del hecho yo le pregunté -a Violeta- como iba el noviazgo y ella dijo que ya fue, que habían terminado. Que había pasado algo que no le gustó, algo con violencia y que, con ella, eso no iba”, declaró esta mañana Fabián Matos, uno de los hermanos mayores de la mujer asesinada el 29 de septiembre pasado en el barrio El Chacay de Plottier.

El hombre aseguró que el imputado Cristian Muñoz Tapia, con quien Violeta había tenido una relación, era de carácter fuerte y que convirtió a la víctima en “una mujer sumisa”.

En la segunda jornada del juicio por jurados, la fiscalía citó esta mañana a siete personas a declarar, además del hermano de Violeta, hubo policías de la comisaría Séptima que intervinieron en el primer momento, otros que participaron de las investigaciones y peritos de la justicia que analizaron las muestras recolectadas durante el avance de la causa.

En su relato, Fabián recordó a su hermana como una buena mujer, que tenía carácter fuerte y en ese contexto advirtió que “esta vez parece que no le funcionó”. Relató que el imputado, al que solo miró de reojo una sola vez, había logrado someter la personalidad de Violeta y que ella “se había vuelto sumisa, como que tenía miedo. Él era quien dominaba en la casa”. Aclaró que esto también trajo problemas con los hijos de la mujer y que el mayor de los tres no toleraba esa situación.

A partir de allí el testigo reconstruyó como fue la relación de su hermana con el imputado. Explicó que se habían conocido unos cuatro meses antes del femicidio porque Muñoz Tapia era albañil y estaba realizando una ampliación en la casa de Violeta. “Un día él -por Muñoz Tapia- me llamó desde un celular que mi hermana le había comprado y me dijo que era mi nuevo cuñado y el último”, aseguró y agregó que “yo le pregunté quien era, me dijo ‘yo Cristian’. En ese momento me lo tomé bien, nunca pensé que iba a pasar lo que pasó”, se lamentó.

La audiencia continuó con las declaraciones de los policías que asistieron en el momento en que Violeta fue hallada sin vida en la esquina de Encina y Mosconi, y los que realizaron la investigación. El mismo día del hecho, se realizó un allanamiento en la vivienda de Muñoz Tapia y allí encontraron un puñado de prendas de vestir del hombre empapadas en sangre, además de la funda de un cuchillo, pero el sujeto no estaba. Finalmente lo encontraron esa tarde en una feria artesanal en el paraje China Muerta, donde lo detuvieron.