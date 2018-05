Guillermo Moreno vaticinó una “hipercrisis” de la Argentina

El economista y exfuncionario del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Guillermo Moreno, aseguró que el rumbo económico del país combinado con la fractura del Partido Justicialista a nivel nacional conducirán a una “hipercrisis” de la Argentina.

El referente del peronismo, criticó al gobierno nacional e indicó que “hace más de un año y medio venimos señalando que en términos económicos este experimento está terminado, lo que tenemos que evitar es que esto se traslade al hecho político, que es el colapso institucional”.

Se refirió a la actualidad y el incremento del precio del dólar, manifestó que no se trata de una “crisis” porque el término no alcanza para describir el contexto. Por ese motivo sostuvo que “crisis fueron las del 1989, generada por el desborde fiscal y el financiamiento monetario que hacia Raúl Alfonsín y generó lo conocido, esa crisis terminó en un colapso institucional. Los elementos de esa crisis están hoy, pero no solo eso también tenemos los elementos que tipificaron la crisis del gobierno de Fernando de la Rua, que también están hoy”.

En ese contexto aseguró que el Partido Justicialista se “encuentra en ebullición” y que la falta de una personalidad fuerte desde el sector dificulta el panorama: “Hoy no estamos en condiciones de decir que tenemos un hombre para que se haga cargo”.