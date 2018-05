Hoy se vota el convenio de Salud y los médicos quieren reunirse con el ministro

En el día en el que se votará el polémico Convenio Colectivo de Trabajo de Salud en la Legislatura de Neuquén, los médicos buscarán reunirse con el ministro de Salud, Ricardo Corradi Diez.

Los profesionales de la Salud eligieron concentrarse en las puertas del Centro Administrativo Ministerial (CAM) para pedir un encuentro con el funcionario, a quien criticaron por sus imprecisiones en el plenario de comisiones de ayer.

En el extenso debate legislativo expusieron los principales involucrados: el Sindicato de Profesionales de la Salud (Siprosapune), el sindicato de Enfermeros (SEN), el ministro junto a la Subsecretaria de Salud y los dirigentes de ATE y UPCN. Por parte de los trabajadores, los últimos reclaman la aprobación del documento sin modificaciones, mientras que los primeros exigen ser incorporados en la redacción porque consideran que hay puntos que atentan con su desempeño laboral.

Sin embargo el Convenio sigue avanzando en el camino legislativo y hoy será tratado en general en la sesión convocada para las 18. Pasada la medianoche, será el momento de tratar el documento en particular y quedará definido si se lo sanciona o no.

El horario no es caprichoso sino que responde a las normas de funcionamiento porque los proyectos no pueden ser tratados en general y particular el mismo día. Pasada la medianoche, el cambio de fecha permitirá definir el destino del polémico texto.

Del plenario de ayer surgieron dos despachos en minoría, uno que propone aprobar el Capítulo III y otro que busca rechazar cuatro artículos que refieren al “trabajador eventual” y al “rendimiento óptimo”.