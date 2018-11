Investigan a un hombre por exhibicionismo y abuso sexual en la vía pública

La policía retuvo ayer por la tarde a un joven de 25 años a quien la fiscalía comenzó a investigar por exhibicionismo y por una denuncia de abuso sexual, por dos hechos que ocurrieron el viernes y el lunes pasado. El sujeto fue notificado de la causa y luego liberado.

En ambos casos las víctimas fueron jóvenes que denunciaron que fueron perseguidas por un sujeto en automóvil del cual tomaron la misma patente, a una de ellas le mostró sus genitales y a otra la arrastró por la fuerza hacia el vehículo donde la manoseo, pero la muchacha se pudo zafar y pedir ayuda a una mujer.

El comisario Pablo Queupan, a cargo del departamento de Seguridad Personal, detalló que ambas denuncias se realizaron en la comisaría Segunda y que la primera fue el viernes. Allí la víctima relató que a las 7:10 iba caminando por Avenida Olascoaga entre Édelman y Richieri cuando un automóvil pequeño de color gris y vidrios polarizados se le aproximó.

“Al advertir la situación la muchacha miró hacia el vehículo y el conductor bajó el vidrio y le exhibió sus genitales. En ese momento ella corre y el sujeto se da a la fuga, pero ella llega a anotar la patente en su celular”, relató el comisario.

El lunes una segunda muchacha denunció que alrededor de las 7:30 iba por calle Saturnino Torres y Cohiue cuando notó que un automóvil idéntico al anterior la comenzó a seguir. Pero en este caso la víctima mencionó que al pasar por al lado de ella “el conductor bajó el vidrio, le tomó la mochila para tirarla hacia el vehículo y comenzó a tocarla, la chica logró zafarse y fue asistida por una mujer que estaba saliendo en auto de su casa”, relató.

Ambas mujeres se metieron en la vivienda y el agresor quedó merodeando por la cuadra en el rodado, allí pudieron anotar la patente y luego denunciaron en la comisaría Segunda.

Según Queupan se trataba del mismo automóvil, con los datos de ambas denuncias comenzaron a corroborar los registros del automotor y pudieron ubicar al vehículo sobre la calle Nordenstrom, donde se montó una consigna policial y ayer pasadas las 18 pudieron detener al conductor cuando se acercó hasta el auto.

Queupan indicó que el sujeto de 25 años fue demorado, identificado y luego notificado por la fiscal de Delitos Sexuales, Mariana Córdoba, finalmente recuperó la libertad y quedó sujeto a la causa, en tanto el vehículo no fue secuestrado porque una de las víctimas no pudo identificar con claridad el modelo del rodado. El sospechoso no tienen antecedentes.

El comisario resaltó que “ante este tipo de hechos es muy importante que las víctimas se acerquen a denunciar de inmediato a la unidad policial o patrullero más cercano, como ocurrió en esta oportunidad, porque nos permite avanzar más rápido. Las víctimas pudieron aportar datos fundamentales como el vehículo y características físicas del agresor, y además hubo una testigo quien ayudó a la segunda joven cuando ocurrió el ataque”.